「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」TVエディション第1話が本日1月6日深夜から放送
【「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」TVエディション第1話】 1月6日26時5分（翌2時5分）～26時40分（翌2時40分） 放送
【日本テレビ「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」TVエディション放送スケジュール】
日本テレビは、アニメ枠「AnichU」にて「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」TVエディションの第1話を本日1月6日26時5分（翌2時5分）から放送する。放送時間は26時40分（翌2時40分）まで。
「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」は2021年に劇場公開されたアニメーション作品。アムロとシャアの決戦を描いた映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」直結の宇宙世紀シリーズの続編にあたる。
今回の放送されるTVエディションでは、同作を「ライディング・グラウンド」、「コンタクト」、「ランナウウェイ」、「テイク・オフ」の全4話に再編集。1月6日から、4週にわたり1話ずつ放送される。
・第1話：1月6日26時5分（翌2時5分）～26時40分（翌2時40分）
・第2話：1月13日25時59分（翌1時59分）～26時34分（翌2時34分）
・第3話：1月20日26時25分（翌2時25分）～27時（翌3時）
・第4話：1月27日26時5分（翌2時5分）～26時40分（翌2時40分）
※放送時間は予告なく変更となる場合があります。
(C)創通・サンライズ