【「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」TVエディション第1話】 1月6日26時5分（翌2時5分）～26時40分（翌2時40分） 放送

日本テレビは、アニメ枠「AnichU」にて「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」TVエディションの第1話を本日1月6日26時5分（翌2時5分）から放送する。放送時間は26時40分（翌2時40分）まで。

「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」は2021年に劇場公開されたアニメーション作品。アムロとシャアの決戦を描いた映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」直結の宇宙世紀シリーズの続編にあたる。

今回の放送されるTVエディションでは、同作を「ライディング・グラウンド」、「コンタクト」、「ランナウウェイ」、「テイク・オフ」の全4話に再編集。1月6日から、4週にわたり1話ずつ放送される。

【日本テレビ「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」TVエディション放送スケジュール】

・第1話：1月6日26時5分（翌2時5分）～26時40分（翌2時40分）

・第2話：1月13日25時59分（翌1時59分）～26時34分（翌2時34分）

・第3話：1月20日26時25分（翌2時25分）～27時（翌3時）

・第4話：1月27日26時5分（翌2時5分）～26時40分（翌2時40分）

※放送時間は予告なく変更となる場合があります。

(C)創通・サンライズ