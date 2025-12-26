松屋と「ちいかわ」コラボが本日開催！ キーホルダーなどグッズがもらえるキャンペーンを展開
松屋フーズは、全国の松屋と松のやにて「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを本日1月6日10時より3月31日9時59分にかけて開催する。
今回のキャンペーンではコラボメニューが販売される。第1弾と第2弾に分けられており、第1弾ではコラボメニュー「ちいかわのすき焼き鍋膳」が販売。こちらを注文するとオリジナルグッズ「食券キーホルダー（ランダム・全6種）」が1個プレゼントされ、おこさまメニューでは「オリジナルハンドタオル」がもらえる。
続く第2弾は「ちいかわの鬼辛カレー」が提供。グッズとしては「オリジナルフィギュア（ランダム・全6種）」とおこさまメニュー用の「オリジナルスライドパズル」が用意されている。こちらは2月17日より提供が開始される。
これらのコラボメニューは1人1日1食まで、おこさまメニューは1人1日3食までの制限が設けられ、1日あたりの数量限定での提供となる。
コラボメニュー第1弾「ちいかわのすき焼き鍋膳」
コラボメニュー第2弾「ちいかわの鬼辛カレー」
おこさまメニュー第1弾「オリジナルハンドタオル」
おこさまメニュー第2弾「オリジナルスライドパズル」
【??ちいかわ コラボ??】- 【公式】松屋 (@matsuya_foods) December 24, 2025
ちいかわ × 松屋/松のや
コラボキャンペーン開催決定！
コラボメニュー・おこさまメニューをご注文でオリジナルグッズをプレゼント！??
??1月6日(火)10:00からスタート！ pic.twitter.com/JWiFwu9I1M
