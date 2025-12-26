松屋フーズは、全国の松屋と松のやにて「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを本日1月6日10時より3月31日9時59分にかけて開催する。

今回のキャンペーンではコラボメニューが販売される。第1弾と第2弾に分けられており、第1弾ではコラボメニュー「ちいかわのすき焼き鍋膳」が販売。こちらを注文するとオリジナルグッズ「食券キーホルダー（ランダム・全6種）」が1個プレゼントされ、おこさまメニューでは「オリジナルハンドタオル」がもらえる。

続く第2弾は「ちいかわの鬼辛カレー」が提供。グッズとしては「オリジナルフィギュア（ランダム・全6種）」とおこさまメニュー用の「オリジナルスライドパズル」が用意されている。こちらは2月17日より提供が開始される。

これらのコラボメニューは1人1日1食まで、おこさまメニューは1人1日3食までの制限が設けられ、1日あたりの数量限定での提供となる。

コラボメニュー第1弾「ちいかわのすき焼き鍋膳」

コラボメニュー第2弾「ちいかわの鬼辛カレー」

おこさまメニュー第1弾「オリジナルハンドタオル」

おこさまメニュー第2弾「オリジナルスライドパズル」

