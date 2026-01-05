『悪役令嬢グロリア・フォン・コードウェルの断罪と復讐@COMIC』、「コミックシーモア」にて1/1より先行連載開始
『悪役令嬢グロリア・フォン・コードウェルの断罪と復讐＠COMIC』(漫画：たなこ／原作：万丸うさこ)が、2026年1月1日(木)より「コミックシーモア」先行にて連載開始となった。
公爵令嬢・グロリアは、婚約者や家族に裏切られ無実の罪で殺された。
だが目覚めると、十歳の頃に時間が巻き戻っていた!?
人生をやり直すチャンスを得た彼女は微笑む──
「愚か者どもに地獄を見せてやろう」
不貞をした婚約者、娘を売った父、正義漢ぶる聖女……
誰ひとり、許さない。
地位、名誉、前世の記憶。
魂に憑りついていた転生者の知識も利用して、それぞれの本性を暴き、全ての罪を償わせる！
真の悪女による容赦ない復讐劇！
