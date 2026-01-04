30周年のPUFFY、建設会社・NAGAKENとコラボで「これが私の生きる道」の新MV制作
2026年でデビュー30周年となるボーカルデュオ・PUFFYが、建設会社の永賢組（NAGAKEN）とコラボ。PUFFYの代表曲の1つである「これが私の生きる道」の新たなMV制作を、NAGAKENが全面的にバックアップした。
同社は、これまで建築・土木・不動産事業で培ってきた知見や技術を活かしながら、アーティストによる挑戦的な表現活動を支援する「NAGAKEN EXTREME FUND」を創設。建設業×エンタメの異色のタッグにより、建築の解体や岩盤の爆破など、専門家なしでは実現できない企画へのチャレンジを可能にするもので、今回は「NAGAKEN EXTREME FUND」第4弾として、PUFFYとコラボ。自然体で肩肘張らず、ふたりらしく歩んできたPUFFYと、建設業の枠に捕らわれないユニークな挑戦を続けてきたNAGAKEN の姿勢が一致し、コラボが決定した。
新たに制作された「これが私の生きる道」のMVは、テーマを「祝祭」とし、ありのままのふたりを描きながら、30周年を迎えるPUFFYのこれまでとこれからを祝う演出に。NAGAKENはMVの最高潮で出現するステージの建設を手掛け、淡く可愛らしい装飾とともに祝祭を表現した。デビュー当時のオリジナルMVでは車を走らせ、まっすぐな道を自分らしく進むふたりが描かれているが、今回のオリジナルMVではヘリコプターを使い、ふたりが歩んできた道を上空から眺める構図で撮影。飾らないふたりの輝きを切り取り、“PUFFYらしさ”も滲むエモーショナルなMVに仕上がっている。
今回のコラボについて、NAGAKENから話が来たときの心境を聞かれた亜美は「正直、おっしゃってることがよくわからなかったです（笑）。なんか不思議じゃない？ 『協力します』って言ってくださって、『え、どのくらいまで…？』みたいな！ そしたらまさかヘリコプターまで飛ばしてもらって」と笑った。
同社は、これまで建築・土木・不動産事業で培ってきた知見や技術を活かしながら、アーティストによる挑戦的な表現活動を支援する「NAGAKEN EXTREME FUND」を創設。建設業×エンタメの異色のタッグにより、建築の解体や岩盤の爆破など、専門家なしでは実現できない企画へのチャレンジを可能にするもので、今回は「NAGAKEN EXTREME FUND」第4弾として、PUFFYとコラボ。自然体で肩肘張らず、ふたりらしく歩んできたPUFFYと、建設業の枠に捕らわれないユニークな挑戦を続けてきたNAGAKEN の姿勢が一致し、コラボが決定した。
今回のコラボについて、NAGAKENから話が来たときの心境を聞かれた亜美は「正直、おっしゃってることがよくわからなかったです（笑）。なんか不思議じゃない？ 『協力します』って言ってくださって、『え、どのくらいまで…？』みたいな！ そしたらまさかヘリコプターまで飛ばしてもらって」と笑った。