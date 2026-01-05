「プロレス・新日本」（５日、大田区総合体育館）

４日の東京ドーム大会で衝撃デビューを飾った２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）が、自身初のタッグマッチに臨んだ。８人タッグマッチで矢野通（４７）、ＹＯＨ（３７）、マスター・ワト（２８）と組み、前夜撃破した極悪レスラーのＥＶＩＬ、成田蓮（２８）、ドン・ファレ（４３）、ディック東郷（５６）組と対戦。ＹＯＨが東郷を退けてプロ２連勝を飾ったが、試合後に成田に襲撃されて新たな因縁が勃発した。

衝撃デビューから一夜。ウルフは獲得したばかりのＮＥＶＥＲ無差別級のベルトを腰に巻いて堂々と入場したが、前夜屈辱を味わったＥＶＩＬ率いる極悪軍団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）にいきなり奇襲を受けた。ただ、五輪王者は一本背負い、体落としと柔道技でいとも簡単に相手チームを蹴散らし、力強く咆哮。タッグマッチならではのタッチも初体験した。

試合はＹＯＨが引退した棚橋弘至（４９）を意識してのテキサスクローバーホールドで勝利したが、チームで勝ち名乗りを受けている最中に背後から襲撃された。さらに、リング上に１人取り残されたウルフは、成田から変型プッシュアップバーによる凶器攻撃を受けて一撃ＫＯ。“プロレスの洗礼”を浴びて大の字になり、奪われたベルトを投げ捨てられる暴挙を許した。

バックステージで成田は「次は俺だ。バカ野郎！」と、ふてぶてしく次期挑戦を表明。一方、早くも標的として狙われる立場となった超大型ルーキーは「ふざけんなよ。いつでもやってやるからな。かかってこいよ！」と激怒しながら、受けて立つ姿勢を示した。