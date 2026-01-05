JIMMY CHOOの新作スニーカー「SUNNY」で叶える軽やかなフェミニン

JIMMY CHOOから、ポジティブなムードを足元に届けてくれる新作スニーカー「SUNNY（サニー）」が登場しました。フェミニニティと洗練というメゾンの核を、モダンなトレーナーとして再解釈した一足は、軽やかで心地よい履き心地が魅力。日常に寄り添いながらも、さりげなく気分を高めてくれる存在感で、きれいめにもカジュアルにもフィットします。毎日のスタイルに新しい輝きを添えてくれる注目の新作です♡

フェミニニティを再解釈した一足

「SUNNY」は、JIMMY CHOOが大切にしてきたフェミニニティと洗練を、現代的なスニーカーとして表現した新作モデル。名前の通り、ポジティブさや喜びを象徴し、足取りまで軽やかに感じさせてくれます。

アクティブな印象を持ちながらも、女性らしさを忘れないデザインで、デイリーシーンを上品に彩ります。

レースが映える軽やかなデザイン

透け感のある繊細なレース素材を採用した「SUNNY」は、軽やかなシルエットをより一層引き立てる存在。アスレチックでありながら優美、機能的でありながら上質という、相反する魅力を見事に融合しています。

足元に抜け感をプラスすることで、シンプルな装いにも洗練された印象を与えてくれます。

日常を格上げするモダントレーナー

快適さと美しさを両立した「SUNNY」は、忙しい日常にも寄り添う頼れる存在。軽快な履き心地は、長時間のお出かけにもぴったりです。

スポーティーなスニーカーでありながら、JIMMY CHOOらしい上質感が漂い、大人のカジュアルスタイルをワンランク上へと導きます。

前向きな気分を足元から

JIMMY CHOOの新作スニーカー「SUNNY」は、履くだけで気分を明るくしてくれるような、ポジティブな魅力にあふれた一足。

フェミニンなレース使いとモダンなデザインが、毎日のスタイルに新鮮さをもたらします。

アクティブな日も、少し特別な日も寄り添ってくれる存在だからこそ、ワードローブに迎えたいアイテム。軽やかな一歩とともに、新しい自分に出会ってみてはいかがでしょうか♪