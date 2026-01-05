ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・大牟田市で火災の情報 新栄町付近 調査の結果誤報と… 【続報】福岡・大牟田市で火災の情報 新栄町付近 調査の結果誤報と判明（1月5日午後11時5分ごろ） 【続報】福岡・大牟田市で火災の情報 新栄町付近 調査の結果誤報と判明（1月5日午後11時5分ごろ） 2026年1月5日 23時30分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、5日午後11時5分ごろ、大牟田市新栄町付近（目標:大牟田柳川信用金庫新栄町支店南東側36m）で、その他火災が発生した。調査の結果、誤報と判明した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 宮崎・都城市の建物火災で消防車出動 山之口町富吉安楽地保育園付近 約18分後にその他火災に変更となり鎮火（1月5日午後5時31分ごろ発生） 福岡・田川市で小学生女児らが見知らぬ男に「誰の家？名前は何？年はいくつ？」と声をかけられる 上本町の道路上 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, 葬祭, デイサービス, 横浜, ダイス, 在宅医療, 埼玉, 仏壇, 生花, 訪問介護