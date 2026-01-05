¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛK.O.B¡¡¥¶¥Ã¥¯¡õÂç´ä²¼¤·IWGP¥¿¥Ã¥°£Ö£²¡Ö¤³¤ì¤«¤é¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¯¤Ã¤½ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤¾¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£µÆüÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤³¤È£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê£²£¸¡Ë¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤¬¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ô£Ì¡Ë¡×ÇÆ¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡Ê£²£·¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ£Ö£²¤È¤·¤¿¡£
¡¡£×£Ô£ÌÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÄ©Àï¤Ï£±·î£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥¶¥Ã¥¯¡õÂç´ä¤Î´õË¾¤Ç¡¢Ãª¶¶¹°»ê°úÂà»î¹ç¡Êvs ¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ë¤ÎÍâÆü¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£²£µÊ¬¤òÄ¶¤¨¤ëÂç·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤¬¥¶¥Ã¥¯¤ò¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¥Û¡¼¥ë¥É¡Ê¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¤Ç£Ë£Ï¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢µ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤ÎÂç´ä¤«¤é¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ÇÅê¤²Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢£É£ã£å¤â¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤ÏµçÃÏ¤Ë´Ù¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÉü³è¤·¤¿£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤¬¡¢Âç´ä¤ò¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÂÎÀª¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤¹¤«¤µ¤º£É£ã£å¤¬£Ð£Ë¤ò·è¤á¤Æ¹çÂÎµ»£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ê¹çÂÎ¼°¥Ä¡¼¥à¥¹¥È¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤¬¤µ¤¯Îö¡£·ãÆ®¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï³¤ÌîæÆÂÀ¡õ¾åÂ¼Í¥Ìé¡¢Â³¤¤¤ÆÀÐ°æÃÒ¹¨¡õ¥¿¥¤¥Á¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¡¢¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ£É£ã£å¤Ï¡ÖËÜÂâÆ±»Î¤ÇÃçÎÉ¤·¤´¤Ã¤³¤ä¤Ã¤È¤ë¥Æ¥á¥¨¤é¤Ç¤ä¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤è¡¢¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬Ä©Àï¤·¤ÆÍè¤¤¡£Ë«Èþ¤È¤·¤Æà¥×¥í¥ì¥¹¥Ï¥¤á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ò¥Ö¥Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç£É£ã£å¤Ï·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Âç´ä¤Ø¡Ö¥ª¥á¥¨¤ß¤Æ¤¨¤Ê°é¤Á¤Î¤¤¤¤¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤ÎÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤ÏÂç·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È°ÂÖ¡£¤·¤«¤·¡Ö¤Þ¤¿¤â¤¦¥â¥Ö¤ËÌá¤ó¤Ê¤è¡£¤ªÁ°¤È¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤â¤Ê¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡×¤È¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Æü£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Ï°ÊÁ°ÉÕ¤±¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Ãª¶¶¹°»ê¤¬°úÂà¤·¤¿¡££É£ã£å¤Ï¿·À¤Âå¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÃª¶¶¹°»ê¤¬°úÂà¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¥×¥é¥¹¤Î¤³¤È¤·¤«µ¯¤¤Í¤¨¤è¡£µ¯¤³¤µ¤»¤Í¤¨¤è¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¯¤Ã¤½ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤¾¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¹µ¼¼¤Ø°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£¿·¤·¤¤»þÂå¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£