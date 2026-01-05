次のトレンドは“ベージュ”！【しまむら】スタイルアップ見え狙える♡「主役級トップス」

2026年の春夏は、肌なじみが良く上品な印象を与えるサンドベージュのカラーがトレンドに浮上。そんな旬カラーを先取りできて、スタイルアップも期待できる「主役級トップス」を【しまむら】で発見しました。ニット × シアーチュールの異素材ドッキングが特徴的なニットトップスを、@chii_150cmさんのタイトスカートやデニムパンツ合わせといった着こなし術とともにご紹介します。

ひとクセデザインで周りと差がつくしゃれ見えニット

【しまむら】「TT*RINスソシアーNPO」\2,420（税込）

まろやかなベージュカラーと異素材のドッキングがポイントのニットプルオーバー。ほどよく肩のラインが落ちていて、たぽっとした袖がこなれたムードを引き寄せてくれそうな一着です。袖口にはパール調の飾りをあしらっていて、フェミニンなアクセントに。着るだけでコーデのマンネリを払拭できそうな個性的な一着ですが、@chii_150cmさんは「スカートにもパンツにも合わせやすくてとっても使いやすい」と、その着回しやすさに太鼓判を押しています。