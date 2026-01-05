4,000発の花火で新年へ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「カウントダウン・モーメント」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2025年12月31日（水）から2026年1月1日（木）にかけて、新年を祝うメインイベント「カウントダウン・モーメント」を開催しました。

パークの1年を凝縮したスペシャルステージのフィナーレとして、グラマシーパークを中心に盛大なカウントダウンを実施。

日付が変わる瞬間、約4,000発もの超豪華花火が打ち上がり、2026年の幕開けを華やかに祝福しました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「カウントダウン・モーメント」

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／グラマシーパーク、ラグーンなど

スペシャルステージショーを経て、グラマシーパークのステージには1年間のパークを彩ってきたキャラクターたちが次々に登場！

「GO！GO！イースター・マーチ」のスヌーピー、

チャーリー・ブラウン、

ルーシー。

『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』より、ダンサー＆シンガー、ミニオンたち、

エルモ、クッキーモンスター、アビー・カダビー、ゾーイー、

ハローキティ、ディアダニエル。

『ワンピース・プレミアショー』からはたくさんのキャラクターが続々登場！

ルフィ、

ゾロ、

ナミ、

ウソップ、

サンジ、

チョッパー

ニコ・ロビン、

フランキー、

ブルック、

ジンベエ、

バギー、

カバジ、

モージ、

アルビダ、

ギャルディーノ、

黄猿、

コビー、

ヘルメッポ、

ひばり、

孔雀、

プリンス・グルス、

エース、

白ひげ、

シャンクス、

黒ひげ、

赤犬、

ミホーク、

クロコダイル、

『ワンピース・プレミアショー 2025』オリジナルキャラクターのスニッチャー、

バルトロメオ＆アルヴェロ。

「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」より、ハミクマ、

ハミクマソウル、

ハミクマパンク、

ハミクマキャンディが揃って登場！

会場の興奮が最高潮に達したところでカウントダウンが始まりました。

0時00分を迎えた瞬間、夜空一面に約4,000発のパイロ（演出用花火）が打ち上がりました。

ダイナミックな音楽と照明の演出が重なり、圧倒的な光景がゲストの目の前に広がりました。

パークの仲間たちやエンターテイナー、そして会場を埋め尽くすゲストが「おなじ瞬間」を共有し、新年を祝う歓声が響き渡りました。

「おなじ熱狂」に包まれながら、心つながる感動的な一体感の中で2026年がスタート。

色鮮やかな花火と笑顔があふれる、一生の思い出に残る素晴らしい年越しとなりました。

夜空を彩る満開の花火とともに迎えた、感動のフィナーレ。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「カウントダウン・モーメント」の紹介でした。

