TKOの木本武宏さんが自身のX（旧ツイッター）を更新し、人生初となる顔のイボ取りを行ったことを報告しました。

【写真を見る】【 TKO・木本武宏 】 人生初「顔のイボ取り」を報告 「細かく100個くらいあるんやって まず今日はまず30個ほど取る」





木本さんは「今から人生初のイボ取りをする。おじさんになったら気づかないうちに顔中にできてるアレ。出演させてもらった美肌専門チャンネルで『せめて肌を綺麗にしたい』と相談したら『まずイボをとらないと』ということに。」と、イボ取りに至る経緯を説明。









つづけて、「細かく100個くらいあるんやって まず今日はまず30個ほど取ると。」かなりの量があることを伝えつつ、「麻酔がかなり痛いですよと。帰りたいと。」と初めての体験に若干の不安があることを素直に吐露しています。



その一方で木本さんは「イボを取ったらどれくらいジジイ感を和らげることができるのかまたビフォーアフターを撮影してもらいます。」と、ちょっぴり期待もにじませていました。







この投稿にファンも「どうやって取るんだろう 」「アフター楽しみです。」「因みにタルタルは取らないでね」などのコメントが寄せられていました









【担当：芸能情報ステーション】

