習近平主席、韓国の李在明大統領と会談 習近平主席、韓国の李在明大統領と会談 2026年1月5日 22時55分 新華社通信 ５日、習近平主席と李在明大統領の会談の様子。（北京＝新華社記者／劉彬） 【新華社北京1月5日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は5日午後、国賓として訪中した韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と北京の人民大会堂で会談した。５日、会談後、協力文書調印式に出席し、握手を交わす習近平主席（右）と李在明大統領。（北京＝新華社記者／岳月偉）５日、会談に先立ち、記念撮影に臨む習近平主席と彭麗媛（ほう・れいえん）夫人（右側）、李在明大統領と金恵景（キム・ヘギョン）夫人。（北京＝新華社記者／謝環馳）５日、会談に先立ち、人民大会堂の北ホールで李在明大統領（中央右）の歓迎式典を行う習近平主席（同左）。（北京＝新華社記者／翟健嵐）５日、会談に先立ち、人民大会堂の北ホールで李在明大統領（中央右）の歓迎式典を行う習近平主席（同左）。（北京＝新華社記者／申宏）５日、会談に先立ち、人民大会堂の北ホールで李在明大統領（中央右）の歓迎式典を行う習近平主席（同左）。（北京＝新華社記者／謝環馳）