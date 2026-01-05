【CODE VEIN II】 1月29日 発売予定（Steam版は1月30日） 価格：8,100円～

バンダイナムコエンターテインメントは、1月29日発売予定のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用ドラマティック探索アクションRPG「CODE VEIN II（コードヴェイン2）」について、キャラクターカスタマイズの体験版「Character Creator Demo」の配信を決定した。配信は1月23日0時より。

キャラクターカスタマイズ体験版は、「コードヴェイン2」の理想の吸血鬼ハンターを作成できるキャラクターカスタマイズを体験できるもの。キャラクター作成後はマグメル島の拠点にて、フォトモードを楽しめる。作成したキャラクターの外見は、ゲーム本編へと引き継ぎ可能となる。データ引き継ぎは同一プラットフォーム、同一アカウントのみ可能。

また、本作開発陣による生配信「『CODE VEIN II』情報局第3回」を1月8日20時より放送予定。ストーリー部分について新たに公開された「英雄」たちの情報や、主人公が背負う使命などが紹介される予定で、吉村ディレクターによる実機プレイも実施予定となっている。

CODE VEIN TM II & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.