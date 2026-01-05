「まさか、この値段で！？」【ダイソー】足元あったか♡「最強アイテム」

寒さが厳しい今の時期、足元が冷えて辛い……。そんな悩みを解消するなら、防寒に役立つアイテムを取り入れてみて。今回は【ダイソー】から、フェイクファー付きのスリッパと裏起毛の靴下など、冬の味方になるプチプラアイテムをピックアップしました。

外でも使える！ もこもこのキルティングスリッパ

【ダイソー】「外でも履けるスリッパ（キルティング）」\550（税込）

@ftn_picsレポーターとも*さんが「まさか、この値段で！？」と驚いたのは、ぷっくりとしたキルティングが季節感のあるスリッパ。履き口と内側はフェイクファーで、冬の足元を暖めてくれそうです。お家ではもちろん外でも履けて、お値段以上に活躍する予感。キルティングのほかスエード調素材もラインナップされています。

機能性◎ 寒い日の味方になる裏起毛ソックス

【ダイソー】「裏起毛パイルソックス（レディース、吸湿発熱、リブ調）」\330（税込）

足元の冷えが気になる人にぴったりなのが、保温性が高い裏起毛のソックス。レポーターともさんによると「裏起毛 + 吸湿発熱で足元がホカホカになる」とのことで、プチプラながら優れものです。履き口を折り返すと、ふんわりと起毛した素材がコーデのアクセントに。こっくりとしたブラウンで合わせやすそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M