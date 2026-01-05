「立憲と国民が政権に対峙する体制が必要」連合・芳野会長　国民の連立入り容認せず立憲との候補者調整を求める考え

労働組合の中央組織「連合」の芳野会長は5日、「立憲民主党と国民民主党が野党の立場で政権に対峙（たいじ）する体制が必要だ」との認識を示し、次の国政選挙に向け「候補者調整を両党に要請していきたい」と述べた。

年頭の記者会見を開いた芳野氏は、次の国政選挙を巡り、連合が支援している立憲・国民両党との関係について問われ、「連合としては、これまで通り立憲・国民と連携していく」とした上で、「候補者調整についても両党に要請をしたい」との考えを示した。

その上で、国民民主が連立政権に参加することは容認できないとの見解を改めて示し、「立憲と国民が野党の立場で、政府・政権に対して、しっかりと対峙していく体制が必要だ」と述べた。

また、連合が「二大政党的体制」を目指していることを強調し、「立憲と国民には組織内議員がいるため、その連携を重視している。与野党が切磋琢磨（せっさたくま）して国会で審議を尽くすことがとても重要だ」と語った。

一方、会見の冒頭には、高市内閣が検討に入った労働時間の規制の緩和を取り上げ、「規制緩和には断固として反対だ」と改めて訴え、「働く者の命と健康を守るために、全力で取り組みを進めていきたい」と述べた。