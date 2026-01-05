テレビ朝日の森川夕貴アナウンサーが仕事始めを報告するも、まさかの結末を明かし話題を呼んでいる。

５日にインスタグラムで「やってきました２０２６年。仕事始めの今日。張り切って３０分早く出社したのに番組がお休みだったのさ。出社５分で退社。ちーん。むーん」とお茶目なエピソードをつづると、米国で撮影したと思われるデコルテがあらわになったスタイルでのショットなどを披露。

第１子との親子ショットも添え「産後ボケなのかもともとボケてるのか。しゃきっとせねば。せっかく六本木まできたからつけめん食べて帰ってやるんだからっ！今年も皆様よろしくお願い致します」とあいさつし、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「おっちょこ森川さんですな」「 森川ちゃんなにしてるんですか〜笑」「なんですって！？」「正月ボケかな？笑」「可愛すぎ」「本当に美しいお姉さん」などの声があがっている。

森川アナは２０２１年に一般男性と結婚。２４年３月に、医師の夫の赴任先に帯同するため、同年４月から休職すると報告。２５年１１月に仕事に復帰したことを報告していた。