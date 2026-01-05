¸ÅÂå¿Þ½ñ´Û¡¢Ê®⽔¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ä¹ë²Ú±é½Ð¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤ò⽣¤ß½Ð¤¹Ì´¤ÎHey! Say! JUMP¥ï¡¼¥ë¥É¡ª
¸½ºß¡¢Á´¹ñ4ÅÔ»Ô10¸ø±é¤Ç46Ëü⼈¤òÆ°°÷¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖHey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say¡×¤ò³«ºÅÃæ¤ÎHey! Say! JUMP¡£¸µÆü¤ÎÌë¤Ë⾏¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢Á°⽇¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç⾏¤ï¤ì¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÎ¢ÏÃ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤ªÀµ⽉µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë½é¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤ÎÌ´¤Î¶¦±é¤Î½Ö´Ö¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦¤ÇÉÁ¤¯¡¢Ë×Æþ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê±é½Ð
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Ó¤¨⽴¤Ä»þ·×Âæ¤ËÍæÀû³¬ÃÊ¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿¸ÅÂå¿Þ½ñ´Û¤Îµð⼤¥»¥Ã¥È¡£¥É¡¼¥à¤Ë⼀⾜Æ§¤ß⼊¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤ÏÊ®⽔¤¬Ê®¤¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê°ÛÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¡£Í²¬⼤µ®¤µ¤ó¤¬ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ±é½Ð¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢12Ëç⽬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ê¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ë¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ·«¤ê¹¤²¤ëÌ´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£º£ºî¤ÎÊ®⽔±é½Ð¤Ï¹ç·×Ìó100¥È¥ó¤Î⽔¤ò¥é¥¤¥ÖÁ´ÊÔ¤Ç·«¤êÊÖ¤·»È⽤¡£ÁÔ⼤¤«¤Ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦¤ò¸¸ÁÛÅª¤Ë⽣¤ß½Ð¤·¤¿¡£
Ëë³«¤±¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖH+¡×¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡ÖUMP¡×¤«¤é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÅÀºß¤¹¤ë¥ê¥Õ¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¥ê¥Õ¥¿¡¼¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢Ê®⽔¤¬¤Ï¤ë¤«⾼¤¯¡¢¥É¡¼¥à¤ÎÅ·°æ¤á¤¬¤±¤Æ²Ú¤ä¤«¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¡£¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£2026Ç¯¤âHey! Say! JUMP¤È³Ú¤·¤¤°ìÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÍ²¬¤µ¤ó¤¬°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥À¡¼¡×¤Ø¡£
⼭⽥ÎÃ²ð¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç⼀½ï¤ËÍÙ¤í¤¦¤¼¡ª¡×¡¢郄⽊ÍºÌé¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÇ¯ºÇ½é¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡¢¡Ö¿·Ç¯¤À¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤òÃÎÇ°ÐÒÍû¤µ¤ó¤¬·«¤êÊÖ¤¹¡£¥é¥¹¥È°ËÌîÈø·Å¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Î¡© OK¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶«¤Ü¤¦¡×¤È²Î¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÁ´°÷¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Î¡© OK¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¡¢¤Î¤Ã¤±¤«¤é⼀ÂÎ´¶È´·²¤À¡£
»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì⾯¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Öeek!!¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÖÆ»¤Ë·«¤ê½Ð¤·¡¢°ËÌîÈø¤µ¤ó¤ÈÃÎÇ°¤µ¤ó¤¬⼆⼈¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µÁ´³«¡£¶Ê¤Î¹ç´Ö¤ËÍ²¬¤µ¤ó¤¬¡Ö°ËÌîÈø¤Á¤ã¡¼¤ó¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¡Ö⼀ÉÙ⼠¡¢⼆Âë¡¢»°¥«¥ó¥«¡¼¥ó!!¡×¤È⼒¶¯¤¤À¼¤Çµ¤¹ç¤¿¤Ã¤×¤ê½üÌë¤Î¾â¤òÌÄ¤é¤¹°ËÌîÈø¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËË¤Ë⼩»Ø¤ò¤¢¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¾Ð´é¤Ç¥¥á¥Ý¡¼¥º¤ò¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬⼤¹Ò³¤¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥é¥ó¥É¡¦¥µ¡¼¥äÄó¶¡¶Ê¡ÖSUPER CRUISINʼ¡×¤À¡£¥É¥é¥´¥ó¤¬⽕¤òÊ®¤¯¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë±ê¤¬Ê®¤¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢Î×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê±é½Ð¤Ë¥É¥¥É¥¤¬⽌¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖGHOST¡×¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ó¤È²ø¤·¤¤¾â¤Î⾳¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¥°¥é¥¹¤ò⽚⼿¤ËÍ©Îî¤Î´Û¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£郄⽊¤µ¤ó¤¬°ËÌîÈø¤µ¤ó¤ò¥Ï¥°¤·¤Æ¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤¦¾ì⾯¤â¡£¤Þ¤ë¤Ç¥´¡¼¥¹¥È¥é¥ó¥É¤À¡£
JUMP¤ÎËÁ¸±¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¡¢ËþÅ·¤ÎÀ±¤Î¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡ÖDeep night ·¯»×¤¦¡×¤Ø¡£¤Þ¤ë¤ÇÈà¤é¤¬¿¼¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î³¤¤Ç¹Ò³¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë´Ù¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¥Ö¥ë¡¼⼀⾊¤Ë¤Ê¤ê¡¢⽔ÊÕ¤ËÉâ¤«¤Ö⽉¤¬¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¡£
¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡ÖMATSURI¡ùFEVER¡×¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¤òÃå¤Æ¤ªº×¤ê¥â¡¼¥É¤Ë⼀ÊÑ¡£¿ÀÍÁ¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢µÒÀÊ¤Î⽬¤ÎÁ°¤Çº×¤ê¤¦¤Á¤ï¤ò¿¶¤ë⼋⼄⼥¸÷¤µ¤ó¡¢Í²¬¤µ¤ó¤¿¤Á¡£°ËÌîÈø¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·Ç¯⼀È¯⽬¡¢À¼½Ð¤»¤ó¤Î¤«¡©¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ÃÎÇ°¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·Ç¯ºÇ⾼Ä¬¡ª¡×¤È¾åµ¡·ù¤À¡£
MC¤Ç¤Ï¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤â
MC¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¤ÆÁ´°÷¤Ç°§»¢¡£¿·Ç¯¤ÈÃÎÇ°¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤ó¤Í¤ó¡×¡Ö¤¿¤Î¤·¤ó¤Í¤ó¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ê°ËÌîÈø¤µ¤ó¤¿¤Á¡£¤³¤³¤ÇÏÃÂê¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
Í²¬¤µ¤ó¤¬¡Öºò⽇¤â¥«¥¦¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£3Ç¯¤Ö¤ê¡© ¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤¿¤Á¤¬¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÇÀèÇÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²¼¤Ë¤³¤¦¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È⾔¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à郄⽊¤µ¤ó¡£
¡Ö¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤ËÍè¤ë⼦Á´°÷¡¢¡ØÇ¯±Û¤·¶¾⻨¤ò⾷¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é⾔¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¾¯Ç¯Ââ¤Î¿¢Áð¤µ¤ó¤Ë⾔¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç²¼¤Î⼦¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹Í²¬¤µ¤ó¤Ë°ËÌîÈø¤µ¤ó¤¬¡Ö¤º¤Ã¤È¤Í¡¢⼤¤Á¤ã¤ó¤¬¶¾⻨¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ë¤Î⾒¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë¹½¤Ê⼈¿ô¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤⾔¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Í£⼀¤Í¡¢⾔¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿⼈¤¬¤¤¤¿¤Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¡£
¡ÖÊÌ¤ËÀèÇÚ¤È¤«¸åÇÚ¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯⾔¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤ÉÍ£⼀¡¢²£Èø¤¯¤ó¤Ë¤À¤±⾔¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤ä¡¢ÊÌ¤ËÉÝ¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£Í¥¤·¤¤¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£²ÃÆ£¤¯¤ó¤Ë¤â⾔¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¾⻨¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤¬¤ëÍ²¬¤µ¤ó¡£
¡Ö²¶¤¬⾔¤¨¡¢⾔¤¨¤Ã¤Æ⾔¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡£ÌµÍý¡¢ÌµÍý¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°ËÌîÈø¤µ¤ó¤Î⾔ÍÕ¤Ë¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£timelesz¤Î¼ÄÄÍ¤¯¤ó¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤µ¡¢¡ØÇ¯±Û¤·¤½¤Ð⾷¤Ù¤Ê¡ª¡Ù¤Ã¤Æ⾔¤¤Â³¤±¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ØËÍ¡¢¡Ê¾¾Åç¡ËÁï¤µ¤ó¤ÈÇ¯¤ò±Û¤·¤Æ¤«¤é⾷¤Ù¤ëÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ⾔¤¦¤«¤é¡¢¡Ø¤Ç¤â¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ã¤ÆÇ¯±Û¤¹Á°¤Ë⾷¤Ù¤í¤Ã¤ÆËÍ¤Ï⾔¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤±¤É¤Í¡£Áï¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢⼀⼈¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡ØÁï¤µ¤ó¡¢¤â¤¦⾷¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ⼀⼈¤Ç¤½¤Ð⾷¤Ù¤Æ¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Î¾ì⾯¤Ç¤Î°ËÌîÈø¤µ¤ó¤Î¼ºÇÔ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â⾶¤Ó½Ð¤¹¡£⼭⽥¤µ¤ó¤¬¡ÖJUMP¤Ç¤«¤Þ¤½¤¦¤¼¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Øencore¡Ù¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¾è¤»¤Æ¤µ¡¢°ËÌîÈø¤Á¤ã¤ó¡È½üÌë¤Î¾â¡¢¥«¥ó¥«¥ó¡É¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤è¡£À¹¤ê¾å¤²¤Á¤ã¤¤¤Ê¤è¡¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¿¤Î¡×¡¢Í²¬¤µ¤ó¤¬¡ÖËÍ¤¬Ãý¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤ì¡© ¤½¤í¤½¤íÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤½¤·¤¿¤é°ËÌîÈø¤Á¤ã¤ó¤¬¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ø½üÌë¤Î¾â¥«¥ó¥«¥ó¡Ù¤Ã¤ÆÁ´⼒¤Ç¤ä¤ë¡£郄⽊¤Ë¤â°ËÌîÈø¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤ë¤±¤É¡¢¾Ð¤ï¤º¤Ë²Î¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¡£
¤¹¤ë¤È°ËÌîÈø¤µ¤ó¤Ï¡Ö郄⽊¤µ¤ó¤È¤³¤í¤Ë⾏¤Ã¤Æ¡¢¡Ø»ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈA¥á¥í¤ÎÁ°¤Ç½üÌë¤Î¾â¥«¥ó¥«¥óÌÄ¤é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤³¤í¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æº¬²ó¤·¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£ËÜÈÖ¤Ï»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¡Ø¥«¥ó¥«¥ó¡Ù¤È¤·¤«⾔¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª¡×¤È¼Õºá¡£È¿¾Ê¤â¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤¿½Ö´Ö¤ò±ÇÁü¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥«¥ó¥«¥ó¤Ã¤Æ⾔¤Ã¤Æ¤ë½Ö´Ö¤¬°ú¤¤Î²è¤Ç¡Ø¤æ¤¯Ç¯¤¯¤ëÇ¯¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤´é¤·¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°ËÌîÈø¤µ¤ó¤Î°¦¤ª¤·¤¤È¿¾Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë²ñ¾ì¤Ï¾Ð´é¤Ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤ÏÃåÂØ¤¨¤Î¤¿¤á¤Ë2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò¤·¤Æ¡¢⼋⼄⼥¤µ¤ó¤È郄⽊¤µ¤ó¤ÎÇ¯ÃË¥³¥ó¥Ó⼆⼈¤À¤±¤ÎMC¤Ë¡£ÏÃÂê¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÇ¯ÃË¥ì¡¼¥¹¡£»°ÎØ⾞¤Ç¥É¡¼¥à¤ò³ê⾛¤·¤Æ¡¢⼋⼄⼥¤µ¤ó¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Î⼈¡¢¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶⼼¤¹¤ë郄⽊¤µ¤ó¡£
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î»þ¤Ï¡¢Á´Á³»°ÎØ⾞¤ò¾å⼿¤¯¤³¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦⼆⼈¡£¡Ö¡ÊÆ£¸¶¡Ë¾æ⼀Ïº¤Ë¡Ø¤ª·»¤µ¤ó⽅¡¢¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡Ê郄⽊¤µ¤ó¡Ë⾔¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬²ù¤·¤¯¤Æ¡£ËÜÈÖ¤Ï¤â¤¦¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È⼋⼄⼥¤µ¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¡Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç1°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ë¤ß¤Ã¤Á¡¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤²¤Ê´é¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤¿¤â¤ó¡×¤ÈÎ¢Â¦¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Hey! Say! JUMP¤ÏÌù¹¨ÂÀ¤µ¤ó¤È°ËÌîÈø¤µ¤ó¤âÇ¯ÃË¤Ç4⼈¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£JUMP¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤È⼋⼄⼥¤µ¤ó¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÈÖÄ¾Á°30Ê¬Á°¤Ë¾¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò⼋⼄⼥¤µ¤ó¤¬Êó¹ð¤·¡¢¡ÖºÇ½é¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿⼈¤ÏÌù¡£¾¤Á¤ç¤Ã¤È»Ï¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£Á´Á³¤ä¤ê⽅Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ý¥¹¥È¤Î»Å⽅¤â¤µ¤Ã¤µ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡£郄⽊¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤²¶¤ËÃý¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤âÊ¬¤«¤é¤ó¡£¤¤¤¤¤Í¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²¿¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤½¤¦¡£
¡Ö¤â¤¦Ã¯¤â½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊX¤ò⼼¤¬¤±¤ë¡£¤º¤Ã¤È⽴¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬0⼈¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£30Ê¬Á°¤°¤é¤¤¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢Ìù¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø³§¤µ¤ó¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤Ã¤È⼊¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡£ËÜÈÖ¤Þ¤ÇX»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤è¤Ã¤Æ⾔¤¦¤Î¤ò¤È¤Ã¤È¤³¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¡¢º£7000⼈¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ê¤Î¤Ç7000⼈¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤«¤é¡×¤ÈX¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î½Ö´Ö¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃåÂØ¤¨¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢MC¤Ç¤¢¤Þ¤êÃý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎÇ°¤µ¤ó¤Î⼀⼈¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤ÇÃý¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯ÃÎÇ°¤µ¤ó¡£
¡Ö¤µ¤¢³§¤µ¤ó¡¢2026Ç¯¤Ë⽬É¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë¤â¤¦2027Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£⾃Ê¬¤¬⼀ÂÎ²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÀµ⽉¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£⽇¤Ï¤Í¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È1²ó¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óº£¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡£º£¤ÏÂ¸Ê¬¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤Î2026Ç¯Í£⼀¤Î¥Ø¥é¥Ø¥é¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ÉÃý¤êÂ³¤±¡¢⼀⼈¤Ç²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÎU¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ÏÇØÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØÃæ¤âËÜÅö¤Ë⾊¡¹¤Ê¤Õ¤¦¤Ë⾒¤¨¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²æ¡¹⽇ËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£2026Ç¯¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤Î»Ñ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£2026Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ20¼þÇ¯¤â¤Í¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÊâ¤¤Ê¤¬¤éÊúÉé¤òÀë⾔¤¹¤ë¤ÈÇï⼿¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ãý¤êÂ³¤±¤¿ÃÎÇ°¤µ¤ó¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¡ª¡×¡ÖÃÎÇ°¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡Ö⼤⼈¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È⼤´î¤Ó¡£¡Ö⼀⼈¤ÇÃý¤ì¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ã¤Æ⾔¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÎÇ°¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÍ²¬¤µ¤ó¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ï2⽉11⽇¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ËÌîÈø¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø⼈¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢Îø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿³Ú¶Ê¡£Îø¤¬»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²Î¤Ë¹þ¤á¤¿¡È⽚ÁÛ¤¤¥¨¥Ê¥¸¡¼¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥Ë¥«¥ß¾Ð´é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤â¥¥å¡¼¥È¡£¥Ï¡¼¥È¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê¿¶ÉÕ¤ä¥Ï¥Ë¥«¥ß¥Ý¡¼¥º¤È¤È¤¤á¤¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê⼀¶Ê¤À¡£
¡Ö2026Ç¯¤ÎHey! Say! JUMP¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾Ð´é¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ï»Ø´ø¼Ô¤ò´Þ¤à32Ì¾¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÈHey! Say! JUMP¤¬½é¥³¥é¥Ü¡£½é¤á¤Æ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤ÎÌ´¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£¤³¤Á¤é¤ÏÍÌ¾¤Ê¥²¡¼¥à⾳³Ú¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢±Ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç⽣³¶¸ùÏ«¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿²¼Â¼ÍÛ⼦¤µ¤ó¤Îºî¶Ê¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖM: S say -Sinfonia-¡×¤Î±ÇÁü¤«¤é¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î⼤¤¤ÊLED¥Ñ¥Í¥ë¤¬³«¤¯¤È⽩¤¤¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¤È¤½¤ì¤ËÂ³¤¯⼤³¬ÃÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î»Å³Ý¤±¤â¡£Ê®⽔¤¬Èþ¤·¤¯Ê®¤¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡ÖDEAR MY LOVER¡×¤Ï¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÁÔ⼤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£
·ã¤·¤¤±ê¤Î±é½Ð¤Ç¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î±éÁÕ¤ò¤è¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖSymphony¡×¤À¡£¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥é¡¼¤¬¾å¤«¤é²¼¤«¤é¤È¥¯¥í¥¹¤·¤ÆÀª¤¤¤¬Áý¤¹⽕²Ö¡£°Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤¯¡£¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Èà¤é¤ÎÉ½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤¹ÁÔ⼤¤Ê±é½Ð¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤°Ì´¤ÎÀ¤³¦¤òÇúÇË¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë⾳⽟¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
ÌÂµÜ¤ÎÌ´¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤Ë·«¤ê¹¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢⽻º¬¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ëÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¡£¡ÖÌ¤ÍèÀþ¡×¤Ç¥é¥¹¥È⼀Îó¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë⼿¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿7⼈¡£⼭⽥¤µ¤ó¤¬¡Ö2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¤³¤¦¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£2026Ç¯¤ÎHey! Say! JUMP¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾Ð´é¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤óËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë⽇¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ⽇¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È⾔ÍÕ¤òËÂ¤°¤È¿¼¤¯Á´°÷¤Ç⼀Îé¡£¤³¤³¤Ç¸ÅÂå¿Þ½ñ´Û¤Î°ìºý¤ÎÊ¬¸ü¤¤ËÜ¤¬Fin¤È½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤¬¡¢Hey! Say! JUMP¤¬¹ï¤àÎò»Ë¤ÈËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯Â³¤¯¥Í¥Ð¡¼¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£2026Ç¯¤Ï⼀ÂÎ¤É¤ó¤ÊS say¡Ê¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ë¤ò⽣¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¨¡¨¡¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼19Ç¯⽬¤ËÆÍ⼊¤·¤¿Èà¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ëµ°À×¤òÊâ¤à¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¼Ì¿¿¡¦¤¯¤µ¤«¤Ù¤Þ¤¡¡¼èºà¡¢⽂¡¦Ê¡⽥·Ã⼦