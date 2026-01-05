チョコブラウニー好き必見！セブン-イレブンで買える大人の新作

しっとり濃厚な味わいで人気の「世にもおいしいチョコブラウニー」から、大人のための冬季限定フレーバーが登場します。ワインの芳醇な香りと果実の甘酸っぱさを掛け合わせた、赤ワイン×ベリー、白ワイン×イチゴの2種類。上品でエレガントなパッケージは、いつものティータイムを格上げしてくれます。自分へのご褒美にはもちろん、さりげないギフトにもぴったりな、大人のチョコブラウニーをチェックしてみてください♡

ワインと果実の贅沢マリアージュ

「世にもおいしい大人のチョコブラウニー赤ワイン×ベリー」は、赤ワイン香るチョコブラウニー生地に2種のドライベリーとチョコチップをサンド。

鼻に抜けるワインの余韻と、ベリーの甘酸っぱさが重なり合います。

一方「白ワイン×イチゴ」は、白ワイン香るホワイトチョコブラウニー生地に2種のドライイチゴとホワイトチョコチップをサンドし、爽やかで華やかな味わいに仕上げました。

大人のご褒美にぴったり

どちらのフレーバーも、しっとりほどけるような生地感が魅力。ワインの香りがふわりと広がり、コーヒーや紅茶などのホットドリンクと相性抜群です。

エレガントなデザインパッケージで、オフィスでのひと息タイムや夜のリラックスタイムにも最適。冬ならではの、落ち着いた大人の甘さを楽しめます。

セバスチャン・ブイエの新作で彩るバレンタイン♡贅沢ショコラ全ラインナップ

全国で手軽に楽しめる

本商品は2026年1月12日（月）より全国の「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」「グランディール」※2店舗、「ねこねこファクトリー東浦店」、公式オンラインストア「オールハーツモール」にて発売。

さらに2026年1月13日（火）からは全国のセブン-イレブン（全国約22,000店舗）、スーパーマーケット、ドラッグストアでも順次販売されます。*一部店舗を除く。店舗により販売時期は異なります。

世にもおいしい大人のチョコブラウニー赤ワイン×ベリー



価格：198円（税込213円）

発売日：2026年1月12日（月）

世にもおいしい大人のチョコブラウニー白ワイン×イチゴ



価格：198円（税込213円）

発売日：2026年1月12日（月）

※1：2020年1月～2025年5月末累計

※2：「グランディール下鴨店」「グランディール御池店」「グランディール覚王山店」は販売対象外となります。

※画像はすべてイメージです。

冬のティータイムを格上げ

ワインの香りと果実の酸味が織りなす、大人のためのチョコブラウニーは、冬のご褒美スイーツにぴったり。

気分に合わせて赤ワイン×ベリー、白ワイン×イチゴを選べば、いつものティータイムが特別なひとときに変わります。

身近なセブン-イレブンでも手に入るのがうれしいポイント。寒い季節にこそ味わいたい、贅沢な大人の甘さをぜひ楽しんでみてください♪