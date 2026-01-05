¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÆ£ÅÄ¹¸À¸¡õ¥í¥Ó¡¼¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡¡¶Ë°·³£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤«¤éJr.¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÃ¥²ó
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£µÆü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¥í¥Ó¡¼¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ê£³£µ¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¹¸À¸¡Ê£²£³¡ËÁÈ¤¬£´£×£Á£ÙÀï¤òÀ©¤·Âè£¸£°Âå£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÆ£ÅÄ¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ÁÈ¤Ï¡¢¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡õ£Ë£Õ£Õ£Ë£Á£É¡¢ÀÐ¿¹ÂÀÆó¡õ¥í¥Ó¡¼¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶Ë°·³¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î²¦¼ÔÁÈ¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£Õ¡õ£Ó£È£Ï¤Ë£´£×£Á£ÙÀï¤ÇÄ©Àï¡££´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡ËÄ©Àï¸¢¤ò¤«¤±¤¿£´£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á¡ÊÆ£ÅÄ vs £Ó£È£Ï vs ¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É vs ÀÐ¿¹¡Ë¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò´Þ¤á¤¿£´¥Á¡¼¥à¤Î°äº¨¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢¤³¤ÎÆü·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢»î¹ç¤ÏÂçÍðÀï¤Ë¡££È¡¥£Ï¡¥£Ô·³¤ÎÈ¿Â§¤¶¤ó¤Þ¤¤¤òÆ£ÅÄ¤¬¤¤¤Ê¤¹¤È¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ï¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤È¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Îà¥í¥Ó¡¼ÂÐ·èá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ï¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤òÈò¤±¤ë¤â¡¢±ä¿ñÀÚ¤ê¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¡¼¥×¤«¤éÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÆ£ÅÄ¤â½õÂÀÅá¡££Ô£è£å¡¡£É£î£ô£å£ò£ã£å£ð£ô£ï£ò¡Ê¹çÂÎ¼°¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ï¥ó¥Þ¡¼¡Ë¤òÈ¯¼Í¤·¡¢·ãÆ®¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆ£ÅÄ¤Ï¡ÖÁ°¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤è¤ê¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÎÉ¤¤¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤í¡×¤È¶Ë°·³¤«¤é¤Î¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤Ë¾Ð´é¡£¡Ö¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬Á°¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤è¤¯»×¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¤ò¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤À¡£º£Æü¤«¤é¤Ï°ã¤¦¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤±¤è¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢£²£°£²£µÇ¯£´·î°ÊÍè¡¢£¹¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ù¥ë¥È¤ò¥¿¥ª¥ë¤ÇËá¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£