韓国の7人組グループ・BTSが、6年1か月ぶりとなるオリジナルアルバムをリリースすることが発表されました。さらに、ワールドツアーの開催も発表されました。

3月20日に発売される新アルバムは、2022年6月にリリースされたアンソロジー・アルバム『Proof』以来3年9か月ぶりで、フルアルバムとしては2020年2月にリリースされた『MAP OF THE SOUL:7』以来、6年1か月ぶりのリリースとなります。

全14曲収録される今作は、メンバーたちが2025年後半からアルバム制作に集中。それぞれの思いを楽曲に反映させながらアルバムの方向性を築き上げたといいます。

楽曲は、これまでの歩みの中でBTSが抱いてきた感情や葛藤が反映され、完全体での活動を待ち続けてきたARMY（BTSファンの呼称）への感謝の思いも込められているということです。

また、ワールドツアーの開催も予告されました。ワールドツアーは、2022年に開催された『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE』以来、約4年ぶりとなるということです。