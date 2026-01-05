5日放送された『たくはる1年記念日デート＆新シーズン解禁！ 今日好き特別編』にて、“たくはる”カップルが思い出の地でドレスアップ、あまりの美しさにコメント欄が殺到した。

【映像】美しすぎる美男美女カップル

「女子高生ミスコン2022」でグランプリを獲得し、“日本一可愛い女子高生”として話題となったはるな（村谷はるな）と、彼氏のたくや（林田拓也）は2人が結ばれた場所、冬のソウルに舞い戻る。

1年前を振り返り懐かしいトークを繰り広げるはるなとたくや。そしてたくやは「今日は1日、初デートの時みたいにあなたをお姫様にします」と約束した。

スケートを楽しんだ後、2人が訪れたのはあるスタジオ。そこでたくやはピンクのドレスを用意し、「1周年記念だからドレス着て写真撮りましょう」と提案、素敵なサプライズにはるなは「本物のお姫様じゃん！」と喜びを爆発させていた。たくやもタキシードを着用し、はるなを待つと、そこにはドレスに身を包んだお姫様のようなはるなの姿が。たくやは「めっちゃ可愛いやん」とあまりの美しさに言葉を失っている様子で、「めっちゃ感動してる」「手震えてるもん」と感激していた。

美しい2人に「ドラマみたい！」「美男美女すぎる」「美しすぎて泣けてくる」「はるなちゃん美しすぎる」「韓国ドラマみせられてますか？」「最高すぎて」「尊いカップル」「もう結婚式やん」などコメントが殺到していた。