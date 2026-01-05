山梨大や国立科学博物館などのチームは、日本でかつて生息したナウマンゾウの化石のＤＮＡ解析に初めて成功したと発表した。

ナウマンゾウは「パレオロクソドン属」と呼ばれる絶滅したゾウで、アフリカから世界に進出した仲間のうち、最も古い約１０５万年前に分かれた系統だと判明した。論文が科学誌アイサイエンスに掲載された。

パレオロクソドン属は、仲間によっては高さが最大４メートル超ある大型哺乳類で、アフリカからアジアや欧州に進出した。そのうちナウマンゾウは高さ２〜３メートル程度と小型で、その祖先は数十万年前の氷河期に海面が低下した際、大陸と陸続きになった日本へ渡った。

ナウマンゾウは２万〜３万年前に日本で絶滅したとされ、国内約３００か所で化石が発見されているが、遺伝的系統は不明だった。

チームは、青森県東通村で発掘された４万９０００年前と３万４０００年前のナウマンゾウの奥歯の化石から、母から子に伝わる「ミトコンドリアＤＮＡ」を抽出し、配列を調べることに成功。ドイツなどで見つかったパレオロクソドン属の化石の配列と比べた。

その結果、ナウマンゾウは約１０５万年前に分岐した古い系統であると判明した。従来は、より新しい系統が日本で小型化したと考えられてきたが、アフリカから進出した初期の集団が祖先である可能性が高まった。チームの甲能（こうの）直樹・国立科学博物館生命史研究部長は「大陸では失われた原始的な特徴を保ち続けた生きた化石だった」と話す。

滋賀県立琵琶湖博物館の高橋啓一名誉館長（古生物学）の話「進化の様子を詳しく推定した重要な成果だ。日本に近いインドや中国の化石の分析も必要だ」