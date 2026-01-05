5日、元TOKIOの城島茂さんが、1日に創業した代表取締役を務める会社『株式会社城島ファーム』の公式WEBサイト開設を報告し、公式Xのアカウントも開設しました。

公式WEBサイトでは、【城島茂からのご挨拶】と題した報告が掲載されており、

「株式会社城島ファームのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。代表の城島茂です」と挨拶。









「これまで全国各地で多くの方々と出会い、現場で汗を流す皆さまから、支え合うことの大切さを教わってきました。私たちの暮らしは、目立たないところで誰かが役割を担い、想いをつないでいる――。その連なりが、日々の営みを支えているのだと感じています」と自身の思いを綴り、「これまでいただいた出会いと学びを次の世代へ手渡し、社会の中で役に立つ形として育てていきたい。そのための拠点として、城島ファームを立ち上げました」と、株式会社城島ファームを設立した理由を語りました。









続けて、「これからも表現の仕事に携わりながら、そこで得たものを取り組みに生かしてまいります」と決意を綴り、「"今日を耕し、明日を育てる。"その思いを胸に、着実に歩みを進めてまいります」と締めくくりました。









さらに、開設された公式Xでは、「このたび、STARTO ENTERTAINMENTとの契約期間を満了し、新たな歩みを進めることとなりました。あわせて、株式会社城島ファームを設立いたしましたことをご報告申し上げます。なお、株式会社城島ファーム公式Xを開設いたしました。今後の活動・お知らせは、公式サイトを中心に、本アカウントでも随時ご案内いたします」と、会社設立や公式Xの開設を改めて報告



「食と暮らしの足元から、現場の声を大切にしながら、次の世代へつなぐ取り組みを進めてまいります」と自身の志を伝えています。







