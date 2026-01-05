「誰にも打ち勝てないマウントすぎる」FRUITS ZIPPERメンバー、衝撃事実？ 公開「LINE持ってるんだよね」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルさんは1月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。メンバーの連絡先を持っていることを明かし、ファンの注目を集めています。
【投稿】早瀬ノエル、メンバーと仲良しアピール？
この投稿にファンからは、「なんかかわいい」「それでいくなら自分がフルーツジッパーなことに驚けよ」「それをさらっと言える距離感が一番すごい」「誰にも打ち勝てないマウントすぎる笑」「センスあるなぁ」「ノエちゃんが伊野尾慧みたいなことしてる笑笑」などの声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「それをさらっと言える距離感が一番すごい」早瀬さんは、投稿にて「普通に考えてすごいと思うんだけど、私FRUITS ZIPPERのメンバーのLINE持ってるんだよね」とつづっています。
2025年も大活躍デビュー曲『わたしの一番かわいいところ』がTikTokなどで大ヒットし、一躍人気になった同グループ。2025年も、アニメ『クレヨンしんちゃん』（テレビ朝日系）の主題歌を務めたり、年末の『第76回NHK紅白歌合戦』に出演したり、大活躍を見せていました。今後の活動にも期待が高まりますね。
