¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÄÔÍÛÂÀ £´ÂåÌÜIWGP¤Î¥Ù¥ë¥È´¬¤¤¤ÆÅÐ¾ì¡¡Ìµ½êÂ°¡õ£×£Ä¤Î¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖUnbound Co.¡×È¯Â
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£µÆü¤ÎÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ç¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¡õ£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î£´ÂåÌÜ£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé¥Ù¥ë¥È¤ò»ý»²¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤Ï£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¤È¤Î¥À¥Ö¥ë²¦ºÂÀï¤òÀ©¤·¤Æ£²´§²¦¼Ô¤Ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡õÂëÌÚ¿®¸ç¡õ¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ê£Õ£Å¡Ë¡×¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ê¡¼¡õ¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¡õ¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¡õ£È£Å£Î£Á£Ò£Å¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÄÔ¤¬¹ø¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Éõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼¤Î¥Ù¥ë¥È¤À¤Ã¤¿¡£¿·ÆüËÜ¤ÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤Ï£²£°£²£±Ç¯£³·î¤Ë£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂ¤¬Åý°ì¤µ¤ì¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂ¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£ÄÔ¤Ï¤«¤Í¤Æ¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ÎàÊ¬²òá¤òÁÊ¤¨¡¢½éÂå²¦¼Ô¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÅÁÅý¤Î£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼¤ÎÉü³è¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡×¤È¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ÄÔ¤Ï¡¢£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤Î»î¹ç¸å¤Ë½±·â¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥¤¥¯¤ò¥Þ¥¤¥¯¤ÇÄ©È¯¡£¥¸¥§¥¤¥¯¤Î²¦ºÂÄ©Àï¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥í¥Ë¡¼¤¬£È£Å£Î£Á£Ò£Å¤Ë£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬µ¯¤¤¿¡£ÄÔ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤³¤³¤Ç¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¡Ø¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡Ù¤È¡ØÌµ½êÂ°¡Ù¤Ï¶¦Æ®´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ïº£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¡£²¶¤¿¤Á¤Ï£±¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²¶¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ø£Õ£î£â£ï£õ£î£ä¡¡£Ã£ï¡¥¡Ê¥¢¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¡Ù¡£Ã¯¤Ë¤âÇû¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤À¡×¤È¡¢¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿Î¾¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÈ¯Â¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼¤ÎÉü³è¡¢¤½¤·¤Æ¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¡¢ºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÄÔ¤Ë¤è¤ë»Å³Ý¤±¤ÎÏ¢Â³¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤ß¤½¤¦¤À¡£