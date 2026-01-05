元ＡＫＢ４８の人気メンバーでタレントの高橋みなみが、爽やかな着物姿を披露した。

高橋は５日、インスタグラムを更新。「皆さん仕事始めでしょうか？私はＴＢＳ ひるおび（水曜）からお仕事始めなのでのんびり過ごさせていただいています」とつづり、「ＡＫＢ４８の２０周年に全集中しすぎて忘れていましたが、私も芸能生活２０周年に突入しました」と明かした。

続けて、「応援してくださる皆さん、そして支えてくれるスタッフの皆さん、共に穏やかに過ごしてくれる家族、友人達のおかげです。本当にありがとうございます」と感謝の言葉を述べ、「２０２５年はギア全力で走り切ったので、今年は改めて自分自身と周りを大切に。時には刺激を求めつつ、楽しく日々を過ごしていきたいと思います」と、２０２６年の抱負をつづった。そして、「写真はイメージキャラクターを務めさせていただいているチヨダさんの撮影での」と、爽やかなブルー系の着物姿を披露し、「初詣で引いたおみくじは大吉！幸先良いー」と、おみくじのショットもアップした。最後に「皆さんにとって素晴らしい１年になりますように！！」と願い、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「たかみな明けましておめでとうございます」「超絶最高に可愛い」「着物がとてもお似合いですね〜ステキです見入ってしまいます」「成人式で七五三と言われていたみなみちゃんがすっかり大人の女性に」「今年もたかみなやみんなにとって幸多い一年でありますように」などの声が寄せられている。