年末年始と雪が降った新潟県内。どれほどの積雪となったのか、そして1月6日以降の天気について石黒菖気象予報士の解説です。

年末から1月5日の中で、最も積もっていた積雪の深さを見てみましょう。



雪が少なかった所から、魚沼市守門や上越市安塚では一気に1mを超えました。特に上越方面は平地も雪が強まり、上越市高田でも平年の3.5倍となったんですね。



また、普段雪の積もりにくい新潟市中央区も一時18cmまで積もりました。





そして、1月5日からは暦も次に進みます。二十四節気の小寒です。寒さが特に厳しくなる寒の入りとなりまして、次の大寒までが寒中になります。5日も雪が降って厳しい寒さとなりましたが、今週は寒中らしい寒さと冬の嵐に注意が必要です。今週も断続的に寒気が入り、荒れた天気になる日もありそうです。次の月曜日は成人の日ということで、3連休だったり、地域によっては二十歳の集いが行われますが、足元注意です。特に寒気が強まるのが木曜日です、冬型に気圧配置が強まり荒れた天気になりそうです。その後いったん寒気は抜けますが、月曜からはまた強い寒気がやってきそうです。ただ、気温が上がる日もあって土曜日と日曜日に関しては、降る物は雨の可能性が高いです。雪が積もったり溶けたりを繰り返すので、落雪にも注意をしてください。