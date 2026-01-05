各地の年末年始の様子を振り返ります。雪が降る中、迎えた年末年始。それぞれに新年への願いを抱く期間となったようです。

雪の影響を大きく受けた新潟県内の年末年始。



その雪に喜びの声が上がったのは、予定より1週間遅れでオープンした湯沢町のスキー場です。



【神奈川から訪れた人】

「本当にオープンを待っていた。これから楽しみたい」



多くの人たちが今シーズンの初滑りを楽しんだ一方、雪により相次いだのが車の事故です。





関越道では12月26日の夜、群馬県の水上IC付近でスリップしたトラックに後続の車が次々と追突し、67台が絡む事故が発生。スキー場最寄りの湯沢ICと群馬県の月夜野IC間が通行止めとなり、全面解除までには約42時間を要しました。【湯沢中里スノーリゾート 鈴木俊登さん】「車でのお客様が少ないと感じている。（通行止め解除で）安全に来ることができるということで、あすからのご来場が増えるのかなとわくわくする」大みそからは各地で雪の勢いが強まり、新潟市中央区でも6cmの積雪を観測。【東京から帰省】「朝起きてバーっと降っていたのでびっくりした。寒いけど楽しい」そんな寒さを吹き飛ばすほどの熱気に包まれたのが元日のショッピングセンター。初売りの福袋などを目当てに午前8時の開店と同時に多くの客が。続く物価高を象徴するかのように食料品などを詰め合わせた福カートやお菓子やカップ麺の詰め放題が人気を集めていました。【イオンリテール 松川哲也 新潟駐在マネージャー】「長引く物価高騰に対応しても、少しでもお客様にお得感を提供できれば」一方、この寒さに打ち勝ち、心身を鍛えようと新潟市西蒲区の間瀬海岸で行われたのは空手の寒稽古。【参加者】「ケガなく、良い1年にしていきたい」佐渡市ではトライアスロンの愛好家たちが恒例の寒中水泳です。気温1℃という厳しい寒さの中、30代～70代までの9人が冬の海に飛び込み、新年の誓いを心と体に刻み込んでいました。【佐渡トライアスロンクラブ 武部和宏 会長】「寒中水泳をして体調管理に気をつけながら、トライアスロンもマラソンも頑張っていきたい」こちらは静かに新年の願い事を祈ります。雪がちらつく中、新潟市中央区の新潟縣護國神社には多くの人が初詣に訪れていました。【訪れた人】「習い事を頑張りたい」「元気に過ごす」果たして2026年はどんな1年になるのか？多くの人の願いに包まれた新年の幕明けとなりました。