Awesome City Club¡¡3·î31Æü¤Ç³èÆ°µÙ»ß¡¡¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤â¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ìÊâ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØÌÞËº¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëAwesome City Club¤¬¡¢3·î31Æü¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îatagi¤µ¤ó¡¢PORIN¤µ¤ó¡¢¥â¥ê¥·¡¼¤µ¤ó¤Î3¿Í¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£Awesome City Club¤Ï2013Ç¯·ëÀ®¡£2015Ç¯4·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ä¹ñÆâ³°¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£atagi¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Awesome City Club¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»äÃ£¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤ÊÊó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³èÆ°µÙ»ß¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢atagi¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òº£°ìÅÙ¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ²»³Ú¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë²»³Ú¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤Ä¾¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Awesome City Club¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¼´Â¤¬¤°¤é¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ´ñ¤·¤¯¤â¡¢Æ±¤¸¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤é¤Ð¤ÈÉ¨¤ò¹ç¤ï¤»ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¤Î³èÆ°µÙ»ß¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ÆÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÏºî¤äÉ½¸½¤ÎÌû¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²æ¡¹¤Î³èÆ°¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤·¤éÉ½¸½¤ä³èÆ°¤ÏÂ³¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»Ä¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
atagi
¢£PORIN¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
Ç¯»Ï¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½½¿ôÇ¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥ª¡¼¥µ¥à¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤°ì¿´¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò»ý¤ÄÍ¦µ¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤â¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ìÊâ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢10Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î·èÃÇ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤«¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤´¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿É¬¤º¡¢¿·¤·¤¤»ä¤¿¤Á¤Ç²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÍÀ¸¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Á³¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¡¢¿´¤«¤é¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
PORIN
¢£¥â¥ê¥·¡¼¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
10Ç¯¡Ê·ëÀ®¤«¤é¿ô¤¨¤¿¤é12Ç¯)¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç°ì²óµÙ·Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤¬¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤â¥¬¥½¥ê¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µëÌý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
3¿Í¤ÇÏÃ¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢´ü´Ö¤òÀß¤±¤º¤ªµÙ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤º²»³Ú³èÆ°¤âÂ³¤±¤Þ¤¹¤·¡¢àÝàê²°¤âÊÑ¤ï¤é¤º±Ä¶È¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤âÂ¦¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¡¢¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤ÆÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¤Ë¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ä¥¢¡¼»Ä¤ê¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥ê¥·¡¼