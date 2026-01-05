プロゴルファーでタレントの東尾理子が家族ショットを公開し、ファンをほっこりさせている。

５日までにインスタグラムで「古宇利島で迎えた特別な年越し」と書き始め「年越しの瞬間、子どもたちは迷わずそのままプールへ。大人は笑って見守る、忘れられないカウントダウン」とつづると、夫の石田純一、子どもたちと映った家族ショットを披露。

「最終日の朝、空にかかった ダブルレインボー。虹の始まりが、海にしっかりと見えてなんだかとても嬉しくなりました」と続け「また必ず帰って きたい場所です」とした。

この投稿にファンからは「素晴らしいご家族！！純一さんがお元気そうなのが嬉しく、ほんわかします！！」「理太郎くん、理子ちゃんに似てる」「お子さん可愛いですね！」「すごい」「お父さんに似て裸足（はだし）なのかな」といった声があがっている。

東尾は石田と２００９年に結婚。当時は石田が２１歳年上で、父・修氏と４歳差と近いことでも話題を呼んだ。１２年１１月に理汰郎くん、１６年３月に青葉ちゃん、１８年４月につむぎちゃんと３人の子供を出産。理汰郎くんは「フラッシュ暗算」の大会で表彰されたほか、２３年８月には野球キャンプに参加するため単身渡米。文武両道な姿が反響を呼んでいる。