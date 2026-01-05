2026年の今年、“変化”するものをまとめました。自転車の罰則強化や新幹線の個室復活、さらに今年は5連休が2回あるということです。

【カレンダーで見る】今年の5月と9月の連休

2026年“変わるもの”携帯電話に新たな番号

現在、携帯電話は「090」「080」「070」で始まる11桁の番号が使われていますが、2026年には「060」から始まる番号が解禁される見通しです。



スマホの普及や、1人で複数の端末を持つケースが増えたことで、番号が足りなくなったということが原因だといいます。

23年ぶりに復活！東海道新幹線に個室

東海道新幹線は10月から一部の車両に個室タイプの座席を導入するということです。



2003年に廃止になって以来、23年ぶりの復活です。



料金はグリーン車よりも高く、東京〜博多間で1編成につき2部屋導入される予定だといいます。

自転車に「青切符」反則金は？

4月から自転車の違反行為への青切符が導入されることになりました。その反則金額は…



▼スマートフォンの操作など“ながら”運転：1万2000円



▼イヤホン・傘さし・無灯火：5000円

今年は連休当たり年！5連休が2回あります

2026年のゴールデンウィークは、土日を含めて5連休になります。



3年ぶりの5連休になるのですが、有給休暇などを使うと最大12連休も可能になるんです。

さらに9月のシルバーウィークも土日を含めると11年ぶりの5連休になります。



このようにゴールデンウィークとシルバーウィークがともに長い連休となるのは次回は2032年になります。