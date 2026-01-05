幾田りらの新曲「パズル」がABEMA『今日好き』シリーズ最新作の主題歌に！シリーズ4曲目の主題歌担当

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが、21月19日に新曲「パズル」を配信リリースすることが決定。同曲が主題歌を担当するABEMAオリジナル恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』シリーズの最新作となる『今日、好きになりました。テグ編』が1月12日21時より放送開始となることも発表された。

■恋が芽生えるまでの感情をパズルのピースに例えたポップチューン

ABEMAオリジナル恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティショーで、数日間の限られた時間の旅のなかで巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。

そんな『今日、好きになりました。』シリーズでは、幾田は過去リリースしてきた「ロマンスの約束」「スパークル」「恋風」の3曲で主題歌を務めてきており、今回の新曲「パズル」は、恋が芽生えるまでの感情をパズルのピースに例え、心の動きを繊細に綴った、軽やかで温もり溢れるポップチューンに仕上がっている。

1月5日より、TikTokではプレリリースを開始、楽曲の一部が聴ける他、各配信サイトではPre-Save、Pre-Addの受付もスタートした。

■リリース情報

2026.01.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「パズル」

