日経225先物：5日22時＝190円高、5万2010円
5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円高の5万2010円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1832.8円に対しては177.20円高。出来高は4855枚となっている。
TOPIX先物期近は3483ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.48ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52010 +190 4855
日経225mini 52005 +185 69537
TOPIX先物 3483 +6 4939
JPX日経400先物 31395 -5 207
グロース指数先物 669 +2 229
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
