　5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円高の5万2010円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1832.8円に対しては177.20円高。出来高は4855枚となっている。

　TOPIX先物期近は3483ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.48ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52010　　　　　+190　　　　4855
日経225mini 　　　　　　 52005　　　　　+185　　　 69537
TOPIX先物 　　　　　　　　3483　　　　　　+6　　　　4939
JPX日経400先物　　　　　 31395　　　　　　-5　　　　 207
グロース指数先物　　　　　 669　　　　　　+2　　　　 229
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース