「自分を持っていない」26歳独身女子が追い詰められて選んだ夜の世界！再会した初恋男子がキャバ嬢になっていた【作者に聞く】
誰にでも初恋の思い出はある。高校時代、クラスの中心で目立つ存在だった彼。女子グループにいじめられていた主人公をかばってくれた憧れの存在だった。それから歳月は流れ、26歳になった彼女は新しい恋をするどころか、立派な貧困女子に成長していた。生活費の足しに…と仕事後に働けるキャバ嬢の募集に応募。その体験入店初日に、初恋の彼と再会を果たす！ドレスを着てNo.1キャバ嬢となった彼(彼女!?)との再会で徐々に変わっていく主人公の価値観。全80ページの「初恋男子がNo.1〇〇になっていた話」に込めた思いや、ストーリーの見どころについて、作者である國里さんに話を聞いてみた。
本作「初恋男子がNo.1〇〇になっていた話」は、恋をする余裕もなく、明日の生活にも困っている26歳の貧困女子を主人公にした物語だ。学生時代から「何を聞いても同じ返事」「自分の意見がない」と言われ、周囲に合わせて生きてきた彼女。その性格は大人になっても変わらず、追い詰められた末に、どう考えても不向きなキャバ嬢の世界へ足を踏み入れることになる。
そこで出会ったNo.1キャバ嬢・セイラは、かつての初恋男子その人だった。戸籍も変え、「セイラ」として生きる彼女は、「なんで謝るの？」「強くなんな」と主人公をまっすぐに励まし、昔と変わらない芯の強さを見せていく。
作者の國里さんは、「性別にとらわれずに人間関係を築く話を描きたかった」と本作について語ってくれた。その思いから生まれたのが、“最初は異性として好きだった相手が、再会したら同性になっていた”という設定だ。さらに「綺麗なお姉さんを描きたい」という願望も重なり、舞台はキャバ嬢の世界に決まったという。
また、「当時はX(旧Twitter)に載せていたので、最初の4枚で驚きがある設定にしたかった」と、SNS掲載を意識した構成も工夫のひとつ。気弱で流されやすい主人公については、「大切な人のことだけは強い意思を持つ姿が描けたら格好いい」と考え、あえてうじうじした性格に設定したそうだ。
不定期更新ではあるものの、「読んでくれる人への感謝を忘れず描き続けたい」と國里さんは最後に教えてくれた。本作「初恋男子がNo.1〇〇になっていた話」が気になった人は、ぜひ読んで欲しい。
取材協力：國里
