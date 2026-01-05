Image: Shutterstock

この夏、米テキサス州オースティンでテスラのロボタクシーがサービスを開始しました。まぁ、完全無人ではなく、人間の監視員が同乗する半自動状態なんですけれど。

そのロボタクシーなんですが、Xで「車内を汚した場合の請求額」が話題になっています。

嘔吐は150ドル、軽い汚れは50ドル

報道によると、テスラはロボタクシーの車内で嘔吐物や喫煙などの重大な汚れが発生した場合、150ドル（約2万3507円）を請求する可能性があるそうです。一方、食べ物や飲み物をこぼした程度の汚れであれば50ドル（約7,836円）みたい。

ただし、この金額は公式ルールとして明確に書かれているわけではありません。テスラの利用規約では、「追加料金が発生する場合がある」とだけ記されており、どこからが50ドルで、どこからが150ドルなのかは曖昧です。

実際には、乗車後に必要な清掃内容をテスラ側が判断し、その結果がアプリ経由で請求される仕組みだとされています。請求に納得できない場合は、カスタマーサポートに連絡して異議を申し立てることも可能だそうですが、判断基準がブラックボックスなのは否めません。

WaymoやUberと比べると、テスラは厳しい？

比較対象としてよく挙げられるのが、すでに完全無人運行を行っているWaymoです。Waymoでは、汚したことを自分から申告すれば50ドルで済む一方、黙っていると最大100ドル（約1万5671円）、さらに繰り返せば清掃費全額やアカウント制限が課される可能性があります。

喫煙や電子タバコは別枠扱いで、初回から100ドル。こちらも決して甘くはありません。ただ、Waymoはテスラほど細かく「汚れの種類」を分けていないのが特徴です。

UberやZooxに至っては、ロボタクシーの損害料金を明確に示しておらず、「利用者が責任を負う」という抽象的な表現にとどまっています。レンタカーだと、例えばHertzの喫煙罰金は400ドル（約6万2685円）、Turoでも液体汚れで150ドルなので、テスラの金額は突出して高いわけではないとも言えます。

ロボタクシーは自分で片付けてはくれない

ちなみに、ロボタクシーって未来感がある一方で、車内清掃は人間がやらなければならないアンバランスさがあるんですよね。

テスラはかつて、自動で車内を清掃する仕組みの特許を出願していますが、現実のロボタクシーは人間が掃除し、人間が判断し、人間が請求します。

2026年に向けてロボタクシーはさらに増えていくと言われていますが、ユーザーとしては、人間のドライバーがいてもいなくても、嘔吐の危険があれば乗車を避け、飲み物を飲むときもこぼさないように気を付けるといった気遣いが必要ですね。