¸µ¥É·³33ºÐ¡¢¡È´üÂÔ³°¤ì¡É¤À¤Ã¤¿¡Ö.614¡×¡¡58²¯±ß·ÀÌó¤â¶ì¤·¤ó¤ÀµåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥Ô¡¼¥À¡¼¥½¥ó¤Ï96»î¹ç¤ÇOPS.614¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¡Ö1Ç¯ÌÜ¤ÏÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤ÀÉü³è¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ëFA¤Ç·ÀÌó¤·¤¿9Áª¼ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥¸¥ç¥¯¡¦¥Ô¡¼¥À¡¼¥½¥óÆâÌî¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡33ºÐ¤Î¥Ô¡¼¥À¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢2010Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È11½äÌÜ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î2015Ç¯¤Ë26ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï36ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤ËFA¤Ç¥«¥Ö¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È2Ç¯Áí³Û3700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó58²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¿Ø¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÄã¤ÎOPS¡Ê.584¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤¿¤á¡¢µåÃÄ¤Ï¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ô¡¼¥À¡¼¥½¥ó¤È2Ç¯3700Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤âºÆ¤ÓºÇ²¼°Ì¡Ê.594¡Ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÃ²¤¡£¡Ö¥Ô¡¼¥À¡¼¥½¥ó¼«¿È¤â96»î¹ç¤ÇOPS¤Ï¤ï¤º¤«.614¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤È¤Ê¤ë41ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Î¥¹¥é¥ó¥×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ô¡¼¥À¡¼¥½¥ó¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÇOPS .850¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·2026Ç¯¤Ë1850Ëü¥É¥ë¡ÊÌó28²¯9000Ëü±ß¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÍèµ¨¡¢Éü³è¤Ë¸þ¤±¤Æ½½Ê¬¤Êµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë