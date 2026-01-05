【ZARAのアウター】が洗練見え！ 40・50代が買い足したい「上品ロングコート」

ミドル世代がアウターを買い足すなら、洗練された雰囲気をまとえそうなロングコートも候補に入れてみて。今回は、今シーズンのトレンドであるベルト付きの上品なロングコートを【ZARA（ザラ）】からピックアップします。

コーデを引き締めてくれる黒のロングコート

【ZARA】「ウール製ロングベルトコート」\22,990（税込）

かっちりとしたデザインで、プライベートにも通勤にも着まわしやすい上品なロングコート。付属のベルトでウエストマークすれば、メリハリのあるコーデに仕上がりそうです。袖口の裏地がストライプ柄になっているので、ロールアップすればコーデのアクセントに。

華やかな顔まわりに仕上げるフェイクファー付きコート

【ZARA】「ウール フェイクファーラペル ベルト付きコート」\22,990（税込）

たっぷりのフェイクファーが、華やかで女性らしい顔まわりを演出するコート。スラリとしたロング丈のシルエットで、甘さ控えめに着られるのが嬉しいポイント。ウエストマークによるメリハリのあるシルエットも、上品な雰囲気を漂わせます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

