ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「NO LIMIT! カウントダウン 2026」において、「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」が開催されました。

ハロウィーン・イベントで話題となったショーが、カウントダウンのステージで待望の復活。

DJピカチュウやポケモンたちが登場し、エネルギッシュなパフォーマンスで会場を沸かせました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」

開催日：2025年12月31日

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／グラマシーパーク

パークオリジナルのコスチュームに身を包んだ「DJピカチュウ」と

「DJゲンガー」がステージに登場しました。

DECO*27プロデュースによるノリノリの楽曲が流れると、会場のボルテージは一気に上昇！

「ミミッキュ」、

「ジュペッタ」、

「ムウマ」といったゴーストタイプのポケモンたちも加わり、かわいらしくもキレのあるダンスを披露。

ハロウィンでも大活躍した「ブンブン」と

「バケッチャ」、

「バンバン」と

「ヒトモシ」も登場！

子供から大人まで、会場に集まった多くのゲストがポケモンたちと一緒にジャンプし、身体を動かしてパーティを満喫しました。

誰もが止められない（アンストッパブルな）熱狂の渦に巻き込まれ、笑顔あふれる時間を過ごしました。

ポケモンたちの魅力が爆発した、最高にゴキゲンなステージとなりました。

キュートでクールなポケモンたちと過ごした、大晦日の特別なパーティ。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」の紹介でした。

