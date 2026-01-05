ゴーストタイプをもつポケモン大集合！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「NO LIMIT! カウントダウン 2026」において、「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」が開催されました。
ハロウィーン・イベントで話題となったショーが、カウントダウンのステージで待望の復活。
DJピカチュウやポケモンたちが登場し、エネルギッシュなパフォーマンスで会場を沸かせました。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」
開催日：2025年12月31日
開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／グラマシーパーク
パークオリジナルのコスチュームに身を包んだ「DJピカチュウ」と
「DJゲンガー」がステージに登場しました。
DECO*27プロデュースによるノリノリの楽曲が流れると、会場のボルテージは一気に上昇！
「ミミッキュ」、
「ジュペッタ」、
「ムウマ」といったゴーストタイプのポケモンたちも加わり、かわいらしくもキレのあるダンスを披露。
ハロウィンでも大活躍した「ブンブン」と
「バケッチャ」、
「バンバン」と
「ヒトモシ」も登場！
子供から大人まで、会場に集まった多くのゲストがポケモンたちと一緒にジャンプし、身体を動かしてパーティを満喫しました。
誰もが止められない（アンストッパブルな）熱狂の渦に巻き込まれ、笑顔あふれる時間を過ごしました。
ポケモンたちの魅力が爆発した、最高にゴキゲンなステージとなりました。
キュートでクールなポケモンたちと過ごした、大晦日の特別なパーティ。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」の紹介でした。
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
