【新華社北京1月5日】日本最大の原子力発電所である柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）の再稼働に向けた動きが加速している。新潟県議会は昨年12月、再稼働を前提とした補正予算案を可決した。東京電力は、同原発の原子炉1基を今月20日にも再稼働させる方針を示している。

エネルギー供給の圧力を緩和し、自律的な電源の比率を高めるため、日本政府は原発の再稼働を全国的に進めようとしている。しかし、施設の老朽化や管理の混乱、監督体制の不備など、日本の原子力発電所が抱える欠陥や危険は依然として解消されておらず、再稼働の加速は大きなリスクを伴う。

とりわけ柏崎刈羽原発は活断層の上に位置し、これまでも安全上の脆弱（ぜいじゃく）性がたびたび指摘されてきた。こうした状況下で再稼働を強行することは、極めて短絡的で無責任な対応と言わざるを得ない。再稼働の動きは、日本国内で反対や抗議の声を呼んでいるだけでなく、国際社会からも改めて幅広い注目と深い懸念を招いている。

新潟県が昨年10月に発表した調査では、県民の6割が再稼働の条件はまだ整っていないと考えており、約7割が東京電力の運転能力に不安を抱いていることが明らかになった。日本のメディアもこれまで、東京電力による事故の隠蔽（いんぺい）や放射能汚染水データの改ざんなどの不正行為を繰り返し報じてきた。

福島第一原子力発電所事故の傷痕がいまだ癒えない中、日本では原子力施設の安全性に警鐘を鳴らすトラブルが相次いでいる。廃炉作業中の新型転換炉「ふげん」で発生した放射性物質を含む水の漏えい事故は、日本の原子力施設の運転状況や運用・保守能力、さらには原子力安全管理体制に深刻な不備が存在することを改めて浮き彫りにした。

原子力発電において、安全性は決して踏み越えてはならない一線である。福島原発事故から約15年が経過した今もなお、安全管理体制の重大な欠陥を残したまま、国内最大の原子力発電所を拙速に再稼働させようとする日本の動きは、自国民だけでなく周辺諸国・地域に対しても極めて無責任な姿勢を示していると言わざるを得ない。国際社会はこうした動向に対し、高度な警戒を保つ必要がある。