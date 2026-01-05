たくはるカップルが1年記念で“思い出の地”ソウルへ ドレス・花束・雪…ロマンチックすぎるデートに
ABEMAは、5日午後9時より、『今日、好きになりました。』シリーズの特別編として、たくはるカップル（林田拓也＆村谷はるな）のソウルでの1年記念デートの様子を放送した。
【写真】まるで王子様…はるなの手を取るたくや
昨年1月に放送した『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にてカップルとなったたくやとはるなは、2人の思い出の地ともいえるソウルを満喫。まずソウルについた2人は、出会いのシーンを再現する。
当時座っていたベンチに腰掛け、たくやははるなにマフラーを巻いてあげると、「1年記念！楽しもうね」のメッセージと共に手袋をプレゼント。続けて「初デートのときみたいに、あなたをお姫様にします」と宣言したたくやは、まずローラースケート場へ向かう。
何度もこけながらも、手をつないでアクティビティを楽しんだ2人は、続いてフォトスタジオへ。「こっちに座って待ってて」と言ってたくやがはるなの前に持ってきたのはピンクのドレスだった。「はるちゃん、1年記念だからドレスで写真撮りましょう」と、タキシード姿で提案するたくやに「本物のお姫さまじゃん！すごいタキシード」とはるなは興奮気味に返す。
ドレスを着たはるなを目の当たりにすると、たくやは「めっちゃかわいいやん！めっちゃ感動してる、めちゃくちゃキレイじゃん」とべた褒め。始終にこやかに撮影が続く。ドレスでの撮影に加え、たくやはサプライズで花束をプレゼントすると、「今日いっぱいサプライズあるね」とはるなはさらにうれしそうな表情に。写真を撮り終えた2人は「楽しかった〜！」と興奮気味に言い合うと、「こんなにステキなドレスとお花を用意していただけてうれしいわ」とはるなが言い、それに対してたくやも「超キレイやわ、もう世界一やん、いや宇宙一か」と言いつつ、「見つめ合うのでさ、キレイすぎるからめっちゃ緊張した」と明かした。
その後、2人は『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』でも訪れた屋台へ。当時と同様にトッポギとヤンニョムチキンを頼み、「あの時の味だ」と当時の思い出話に花を咲かせる。「なんか懐かしいね。出会いのときはたくやくんのことずっと一途に思ってたのね」と切り出したはるなは、「早く伝えたくてしょうがなくて、やっとここで言えたから、ちゃんと気持ち伝えられてスッキリしたし、たくやくんが喜んでくれてうれしかったっていう気持ちもあって。すごいいろんないい思い出って感じ」と当時の気持ちを振り返る。
一方のたくやも「前の編（『今日、好きになりました。冬休み編2024』）から好きだった人に、一番に想ってるよって言われたんだよ。めっちゃうれしくない？俺あの時発狂しそうだったもん」と当時を思い出しながら笑顔で語った。「まだ日本に帰りたくないな」「まだずっといたいね」と話す2人は次なる場所へ。最後に向かったのは、2人の思い出写真がたくさん飾られている一室。
写真を見返しながら思い出に浸るはるなに、たくやは最後のサプライズとして屋上へ連れ出す。“魔法の力”で雪を降らせたたくやは、改めてはるなへ気持ちを伝える。それを聞いたはるなは、これまでサプライズをしてきたたくやに、お返しのサプライズプレゼントを。「韓国では初雪が降ったら永遠に仲良くなれるという話」になぞらえ、初雪の積もる中ハグをしてお互いの大切さを確かめ合った2人のソウルデートは幕を閉じた。
