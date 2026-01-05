¤Þ¤µ¤«¤Î´ÇÈÄ·ãÆÍ¡ª ÃæÂ¼·ÉÅÍÆ±Î½¤¬Ä¶´í¸±¤Ê¡È¸åÊý¥Ü¥Ç¥£¥¢¥¿¥Ã¥¯¡ÉÈï³²¡ÄÃç´Ö¤¬°ìÀÆ¹³µÄ¢ªÁê¼êFW¤ÏÂà¾ì
¡Ú¥ê¡¼¥°¥É¥¥¡Û¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ 2¡Ý1 FC¥é¥Ì¥·¡¼¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î4Æü¡¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥®¥å¥¹¥È¡¦¥Ç¥í¡¼¥Ì¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¸åÊý¥Ü¥Ç¥£¥¢¥¿¥Ã¥¯¢ª´ÇÈÄ·ãÆÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MF¡¦ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹Æ±Î½¤¬¡¢´í¸±¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ´ÇÈÄ¤Ë·ãÆÍ¡£Áê¼êFW¤¬Âà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö1·î4Æü¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï2026Ç¯½éÀï¤Î¥ê¡¼¥°¥É¥¥18Àá¤ÇFC¥é¥Ì¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¡£2¡½1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡90¡Ü5Ê¬¡¢Æ±ÅÀ¤òÁÀ¤¦¥é¥Ì¥·¡¼¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡£¤³¤ì¤Ë19ºÐ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍFW¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ñ¥ê¤¬È¿±þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎDF¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡¦¥³¥Í¤¬¿ÈÂÎ¤òÆþ¤ì¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥Í¤¬Àè¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥é¥Ì¥·¡¼¤Î¹¶·â¤Ï½ª¤ï¤ê¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥Ñ¥ê¤¬¸åÊý¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¢¥¿¥Ã¥¯¡£Àª¤¤Í¾¤Ã¤¿¥³¥Í¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥ó³°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÇÈÄ¤Ë·ãÆÍ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¤Ë
¡¡¤³¤Î´í¸±¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â°ìÀÆ¤Ë¥Ñ¥ê¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢¥Ñ¥ê¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢19ºÐ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍFW¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Í¤Ï1Ê¬È¾¶¯ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤òºÆ³«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌó40ÉÃ¸å¤Ë¤Ï»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï2025Ç¯11·î8Æü¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï5»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤ò¥¡¼¥×¡£½ç°Ì¤â°ìµ¤¤Ë2°Ì¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê¾¡ÅÀ3¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÃæÂ¼¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿DF´Øº¬Âçµ±¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
