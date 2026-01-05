新日本プロレスは5日、大田区総合体育館で「NEW YEAR DASH！！」を行った。

メインはIWGPタッグ選手権は王者組のOSKAR、Yuto−Ice組と挑戦者組の大岩陵平、ザック・セイバーJr.が激突。試合は20分すぎ、ともに勝負を懸ける。大岩がラリアット、回転エルボーをYuto−Iceに決めるがカウント2。逆に王者組は大岩を捉えると26分22秒、K・O・Bからの片エビ固めで2度目の防衛に成功した。

試合後、海野、上村がリングイン。海野は「俺たちは決して諦めない。挑戦を受けろ。俺たちともう一度戦え」と挑戦を表明。上村も「お前らが強いのは認めてるんだ。俺たちから逃げるなよ」とYuto−Iceに詰め寄る。そこにタイチ、石井組も登場。タイチは「俺たちの存在忘れてないか。俺たちがもっと新日本の戦いを教えてやるからそのベルト返せ。お前らまとめてかかってこい」とアピール。これにYuto−Iceは呼応。「強いやつらが寄ってきた。このベルト欲しいか？俺は強いヤツとやれればそれでいいんだ。おめらにやりあった、勝った方が挑戦してこい。そうしたら褒美としてプロレスハイを与えてやるよ」と勝者との挑戦を提案した。

ベルトを手にしたYuto−Iceは「KOBでこの団体引っ張ってやるよ。なんてことは言わない。自分自身に嘘をつくことはしない。プロレスハイになれる団体は新日本しかない」と話す。「何も考えなくていい。新日本プロレスを感じろ」と締めていた。