°ËÆ£Êâ¡¢·ëº§È¯É½¡¡¡Ø¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡Ù¤Ê¤É±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¡¡Áê¼ê¤Ï31ºÐ¤ÎÇÐÍ¥¡¦ºÙÃ«Í´²ð
ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£Êâ¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÇÐÍ¥¤ÎºÙÃ«Í´²ð¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï1980Ç¯4·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡Ù¤ÇÂè20²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ÈÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢±Ç²è¡Ø¥ê¥ê¥£¡¦¥·¥å¥·¥å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤ä¡Ø´÷²øÅç¡¿¤¤«¤¤¤¸¤Þ¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÃë´é¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤ÎºÙÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1994Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó±é·à¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤Ê¤ÉÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢±Ç²è¡Ø¸¤Ç¤È¤¢¤¯¤Ó¤ÈÍ¾¶½¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÙÃ«Í´²ð¤µ¤ó¤È°ËÆ£Êâ¤µ¤ó¤ÎÏ¢Ì¾¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¿·Ç¯¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÁÇ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤ª°ú¤Î©¤Æ¤ò»ò¤ê¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¶¦¡¢ºÙÃ«Í´²ð¤È°ËÆ£Êâ¤Ï¡¢ÌóÆóÇ¯´Ö¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿®Íê¤·¹ç¤¤¡¢¹â¤á¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ê²¹¤«¤¯¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î¤´»ØÆ³¤È¤´»Ù±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢º£Æü¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤½Ï¤ÊÆó¿Í¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Î¤´·ò¹¯¤È¤´Â¿¹¬¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î5Æü
ºÙÃ«Í´²ð
°ËÆ£Êâ