帰省時の手土産にしたい「山梨県のお土産」ランキング！ 2位「玉ようかん」、1位は？【2025年調査】
山梨県のお土産には果実や水、土地の恵みを生かした品が多くそろっています。幅広い世代に喜ばれ、長く地元で愛され続けてきた品が豊富です。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は12月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に「帰省時の手土産」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「帰省時の手土産にしたい山梨県のお土産」ランキングを紹介します！
2位：玉ようかん（シャインマスカット）（保延商会）／39票2位にランクインしたのは、「玉ようかん（シャインマスカット）」です。シャインマスカットを模った一口サイズの玉ようかん。つまようじで刺すと中身が弾け出て、ぷるんと食感のおいしさが味わえます。
玉ようかんには山梨県産のマスカット果汁が使用されており、冷やして食べるのがおすすめ。マスカットのほかに巨峰味もあります。
回答者からは「シャインマスカットはみんな好きだから」（20代女性／熊本県）、「高級感があります」（60代回答しない／東京都）、「少しお値段はするが、かならず喜んでもらえるから」（40代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：桔梗信玄餅（桔梗屋）／80票1位にランクインしたのは、山梨を代表する銘菓「桔梗信玄餅」です。きな粉がたっぷりかかった一口サイズのお餅に、特製の黒蜜をかけて味わいます。
桔梗信玄餅アイスやプリン、どら焼きなどの派生品も人気です。なお、販売店舗や数量が限られていますが、容器が最中になっていてまるごと食べられる「桔梗信玄餅 極」も販売しています。
回答コメントでは「山梨のお土産といえば信玄餅のイメージが強いからです」（30代女性／神奈川県）、「有名なご当地のお土産であること。実際にもらったら嬉しいと感じたから」（30代女性／福岡県）、「みんな好きだと思うしなかなか買えないから」（30代回答しない／宮城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)