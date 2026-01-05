【4つの吉日が同時到来】1月7日は“年始最強”の超開運日！ 金運アップの過ごし方とは？
2026年1月7日は、「巳の日」「母倉日」「天恩日」「大安」という4つの吉日が重なる、とても縁起のいい日です。
新年最初のこの吉日は、金運を高める絶好のチャンス。将来の豊かさにつながる行動をこの日に始めることで、2026年の金運が大きく動き出すかもしれません。
それぞれの吉日の意味と、「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、金運アップにつなげていきましょう。
「巳（み）」は十二支の「ヘビ」を意味し、七福神の一柱・弁財天の使いとされています。そのため巳の日は、金運・財運・才能開花に特に縁のある吉日です。
弁財天は、金運だけでなく、芸術・芸能・知恵・学びも司る女神。将来の収入につながる行動や、スキルアップ、習い事、試験や勝負ごとを始めるのに最適な日といわれています。
また、巳の日は弁財天の縁日でもあります。弁財天を祭る神社への参拝や、財布やお金を清める「銭洗い」を行うことで、さらなる金運上昇が期待できるでしょう。
▼母倉日（ぼそうにち）
母倉日は、「七箇の善日」と呼ばれる、特に縁起のよい吉日の1つです。「天が人を慈しみ、始めた物事を後押ししてくれる日」とされています。
特に相性がよいのは、家庭・愛情・人とのつながりに関すること。結婚・入籍・プロポーズ・告白など、人生の大切な節目にぴったりです。
また、引っ越しやマイホームの購入・リフォーム、子育てに関わる決断にも吉。さらに、「万物が芽吹き、繁栄する日」ともいわれているため、起業や独立、事業のスタートにも向いています。
▼天恩日（てんおんにち）
天恩日も「七箇の善日」の1つで、「天の恩恵を全ての人が受け取れる日」とされています。この日に行うことは何事も順調に進むとされ、引っ越し、結婚、転職、事業開始など、人生の大きな決断に最適です。
天恩日の特徴は、一度巡ると5日間続くこと。今回は1月5〜9日までが開運期間となるため、1日で完結しない予定や長期的な計画も、この期間内に進めるとよいでしょう。
▼大安（たいあん）
大安は、六曜の中で最も縁起がよいとされる大吉日。「大いに安らかな日」という意味を持ち、1日を通して凶とされる時間帯がありません。
そのため、重要な予定や新しいスタートに安心して選べる日です。また、大安は他の吉日と重なることで、その運気をさらに強めてくれるともいわれています。
新しいビジネスや副業の開始、家計や収支の見直しなど、この日の一歩が将来の安定や豊かさを引き寄せてくれます。
また、趣味や習い事、自己投資を始めるのにもぴったり。思いがけない才能が開花し、それが収入アップにつながる可能性もあります。
さらに運気を高めたい方は、弁財天やヘビを祭る神社への参拝もおすすめです。
【やるといいこと】
・新規事業を始める
・開店、開業する
・副業を始める
・口座を開設する
・投資をする
・財布の新調をする
・趣味や習い事を始める
・スキルアップのための勉強をスタートさせる
・引っ越しをする
・新居の購入やリフォームをする
・弁財天やヘビを祭っている神社に参拝する
・銭洗いをする
また、「巳の日は婚姻に向かない」という言い伝えもあります。気になる場合は別日を選ぶのも一案ですが、迷信にとらわれ過ぎず、自分の気持ちを大切にすることも忘れずに。
天恩日は、縁起のよくないことはできるだけ避けるのがよいとされています。調整可能な場合は、日程をずらすことを検討してみてください。
【やらない方がいいこと】
・ネガティブな発言や思考をする
・心配や不安なことばかり考える
・ギャンブルや散財をする
・金銭の貸し借りをする
・借金やローンを組む
・葬儀を行う
・入院する
新しい年が明け、気持ちも新たになるこの時期。2026年の金運アップのスタートを切るのに、これ以上ないタイミングが1月7日です。
この吉日のパワーを借りて、思い立ったらすぐに行動してみましょう。その一歩が、2026年の豊かさを少しずつ、でも確実に引き寄せてくれますよ。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
新年最初のこの吉日は、金運を高める絶好のチャンス。将来の豊かさにつながる行動をこの日に始めることで、2026年の金運が大きく動き出すかもしれません。
それぞれの吉日の意味と、「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、金運アップにつなげていきましょう。
1月7日にやってくる4つの吉日▼巳の日（みのひ）
「巳（み）」は十二支の「ヘビ」を意味し、七福神の一柱・弁財天の使いとされています。そのため巳の日は、金運・財運・才能開花に特に縁のある吉日です。
弁財天は、金運だけでなく、芸術・芸能・知恵・学びも司る女神。将来の収入につながる行動や、スキルアップ、習い事、試験や勝負ごとを始めるのに最適な日といわれています。
また、巳の日は弁財天の縁日でもあります。弁財天を祭る神社への参拝や、財布やお金を清める「銭洗い」を行うことで、さらなる金運上昇が期待できるでしょう。
▼母倉日（ぼそうにち）
母倉日は、「七箇の善日」と呼ばれる、特に縁起のよい吉日の1つです。「天が人を慈しみ、始めた物事を後押ししてくれる日」とされています。
特に相性がよいのは、家庭・愛情・人とのつながりに関すること。結婚・入籍・プロポーズ・告白など、人生の大切な節目にぴったりです。
また、引っ越しやマイホームの購入・リフォーム、子育てに関わる決断にも吉。さらに、「万物が芽吹き、繁栄する日」ともいわれているため、起業や独立、事業のスタートにも向いています。
▼天恩日（てんおんにち）
天恩日も「七箇の善日」の1つで、「天の恩恵を全ての人が受け取れる日」とされています。この日に行うことは何事も順調に進むとされ、引っ越し、結婚、転職、事業開始など、人生の大きな決断に最適です。
天恩日の特徴は、一度巡ると5日間続くこと。今回は1月5〜9日までが開運期間となるため、1日で完結しない予定や長期的な計画も、この期間内に進めるとよいでしょう。
▼大安（たいあん）
大安は、六曜の中で最も縁起がよいとされる大吉日。「大いに安らかな日」という意味を持ち、1日を通して凶とされる時間帯がありません。
そのため、重要な予定や新しいスタートに安心して選べる日です。また、大安は他の吉日と重なることで、その運気をさらに強めてくれるともいわれています。
1月7日にやるといいこと2026年1月7日は、金運アップのスタートダッシュに最適な日。金銭的な豊かさにつながる行動を、ぜひ意識してみましょう。
新しいビジネスや副業の開始、家計や収支の見直しなど、この日の一歩が将来の安定や豊かさを引き寄せてくれます。
また、趣味や習い事、自己投資を始めるのにもぴったり。思いがけない才能が開花し、それが収入アップにつながる可能性もあります。
さらに運気を高めたい方は、弁財天やヘビを祭る神社への参拝もおすすめです。
【やるといいこと】
・新規事業を始める
・開店、開業する
・副業を始める
・口座を開設する
・投資をする
・財布の新調をする
・趣味や習い事を始める
・スキルアップのための勉強をスタートさせる
・引っ越しをする
・新居の購入やリフォームをする
・弁財天やヘビを祭っている神社に参拝する
・銭洗いをする
1月7日にやらない方がいいこと巳の日は金運が高まる反面、「お金がない」「どうせ無理」といったネガティブな言動は、金運を下げるともいわれています。今ある豊かさに目を向け、前向きな気持ちで過ごしましょう。
また、「巳の日は婚姻に向かない」という言い伝えもあります。気になる場合は別日を選ぶのも一案ですが、迷信にとらわれ過ぎず、自分の気持ちを大切にすることも忘れずに。
天恩日は、縁起のよくないことはできるだけ避けるのがよいとされています。調整可能な場合は、日程をずらすことを検討してみてください。
【やらない方がいいこと】
・ネガティブな発言や思考をする
・心配や不安なことばかり考える
・ギャンブルや散財をする
・金銭の貸し借りをする
・借金やローンを組む
・葬儀を行う
・入院する
新しい年が明け、気持ちも新たになるこの時期。2026年の金運アップのスタートを切るのに、これ以上ないタイミングが1月7日です。
この吉日のパワーを借りて、思い立ったらすぐに行動してみましょう。その一歩が、2026年の豊かさを少しずつ、でも確実に引き寄せてくれますよ。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)