²£ÉÍ18¶è¤Ç¡Ö°ìÅÙ¤Ï½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¶è¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÀ¾¶è¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡ÚÀìÌç²È¤Î²òÀâ¤â¡Û
All AboutÊÔ½¸Éô¤Ï2025Ç¯11·î19Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö²£ÉÍ18¶è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö°ìÅÙ¤Ï½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¶è¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¶è¤ò¡¢²£ÉÍ¥¬¥¤¥É¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
À¾¶è¤Ï¡¢1944Ç¯¤ËÃæ¶è¤Î°ìÉô¤òÊ¬³ä¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÀÑ¡¢¿Í¸ý¤È¤â18¶è¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¾®¤µ¤Ê¶è¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍ±Ø¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¤ä²£ÉÍ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤21ÃÏ¶è¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬À¾¶è¡£²£ÉÍ±Ø¼þÊÕ¤ä¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤21ÃÏ¶è¤Ë¤Ï¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê¥¿¥ï¥Þ¥ó¡Ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢²£ÉÍ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òË¾¤á¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë°ìÅÙ¤Ï½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¹âÁØ¥Ó¥ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÔ»ÔÀ¸³è¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¡¢ÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ê¤É¡¢ÍÌ¾¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÅÌÊâ·÷¤Ç¹Ô¤±¤ëÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÆ´¤ì¤Î¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¶è¤Ï1927Ç¯¤Î¶èÀ©»Ü¹Ô¤Ç¡¢Äá¸«¶è¡¢¿ÀÆàÀî¶è¡¢°ë»Ò¶è¡¢ÊÝÅÚ¥±Ã«¶è¤ÈÆ±»þ¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©Ä£¤ä²£ÉÍ»ÔÌò½ê¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë²£ÉÍ¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤ä»³²¼¸ø±à¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌ¾½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ»°Åã¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Ä£ËÜÄ£¼Ë¡¢²£ÉÍÀÇ´Ø¡¢²£ÉÍ»Ô³«¹ÁµÇ°²ñ´Û¡Ë¤ä¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥°¥é¥ó¥ÉËÜ´Û¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ³°¹ñ¿ÍµïÎ±ÃÏ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿»³¼ê¥¨¥ê¥¢¡ÊÃæ¶è»³¼êÄ®¡Ë¤ÏÍÎÉ÷·úÃÛ¤Î½»Âð¤¬¿ôÂ¿¤¯»Ä¤ê¡¢¸½ºß¤â°Û¹ñ¾ð½ï¤ÎÉº¤¦¹âµé½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃæ¶è¤Ï¡¢²£ÉÍ¤é¤·¤¤¹Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÎò»Ë¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤á¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÅÔ²ñÅª¤ÊÊë¤é¤·¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¤Ï½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶è¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö²£ÉÍ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¡¢Îò»Ë¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬Â¿¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²á¤´¤»¤½¤¦¤ÊÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÎò»Ë¤È³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Äø¤è¤¯º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êâ¤¯¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
²óÅú¼ÔÂ°À¡§Á´¹ñ10¡Á60Âå¤Î250¿Í¡Ê10Âå¡§2¿Í¡¢20Âå¡§72¿Í¡¢30Âå¡§85¿Í¡¢40Âå¡§55¿Í¡¢50Âå¡§31¿Í¡¢60Âå¡§4¿Í¡¢ÉÔÌÀ¡§1¿Í¡Ë
¢¨ËÜÄ´ºº¤ÏÁ´¹ñ250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ï²óÅú¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î°Õ¸«¤òÃÇÄêÅª¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:ÅÄÊÕ »ç¡Ê²£ÉÍ¥¬¥¤¥É¡Ë)
2°Ì¡§À¾¶è¡¿34É¼2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¾¶è¤Ç¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÅÄÊÕ »ç¡Ê²£ÉÍ¥¬¥¤¥É¡Ë)