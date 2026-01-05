キンタロー。はモノマネ芸人の悲哀を、猫になった劇団ひとりは自らの悩みを歌う：ゴッドタン 芸人マジ歌選手権
「ゴッドタンSP 芸人マジ歌選手権」、豪華シンガー8組が新曲を引っさげ大集結。ヒム子（バナナマン・日村勇紀）、角田晃広（東京03）、秋山竜次（ロバート）、バカリズム、後藤輝基（フットボールアワー）ら常連マジ歌シンガーに加え、キンタロー。とマユリカが初参戦。審査員には設楽統（バナナマン）らおなじみのメンバーの他、松村沙友理、中丸雄一らも。
トップバッターは、マジ歌リーダー“ヒム子”（バナナマン・日村勇紀）。毎年、楽曲に流行りモノを取り入れるヒム子は、「2025年のヤング流行語」（※ヒム子調べ）を披露するが…。「エッホ エッホ」は、なぜか小林旭に！？ 大ヒットした「倍倍FIGHT！」は“ヒム子員スパイア系”だと言い張る！？
そんなヒム子が、10年ぶりにグループ結成。メンバーは全員現役アイドルの「新生ヒム子―ズ」の新曲は、現代社会の息苦しさを歌う「呼吸」。
「倍倍FIGHT！」を手掛けた玉屋2060％による新曲は、玉屋節さく裂！キュートなダンスにのせ息苦しさを歌っていたが、歌詞をよく聞くと「酒場以外で愚痴いいたい」と“おじさん”の曲に！？「愚痴イイわけねぇじゃん」と流行もしっかり取り入れつつ、途中で小林旭が顔を出したり、「ロングブレス」などちょっと古いフレーズも！？ 笑わせながらも、カッコいいダンスパートはしっかり決める。
中丸は「歌とダンスがクオリティー高くてホントに笑えないヤツかと思ったんですけど、千手観音の時の顔が面白かった」と絶賛。しかし、松村からは「合間の呼吸のネタが全体的に古い」と指摘が。
初登場のキンタロー。は、この姿で登場！今回は、モノマネではなくシンガーとして参戦したので、「今日はモノマネ絶対やりませんよ。マジなんで」と宣言。
しかし、MCの矢作（おぎやはぎ）から「そんなこと言うとモノマネ嫌いになっちゃいそうだな」とフラれると、さっそく前田敦子のモノマネを披露。
キンタロー。のマジ歌は、周りの芸人がモノマネ芸人に対して思っていることを歌にしたという「ゲ・ゲ・ゲ」。「モノマネ芸人空気読めない？トークできない？振ってもないのにモノマネぶっこみ、スタジオの空気壊してくれるな？」と被害妄想気味なフレーズから、「首相のモノマネ私だけ炎上。仲間内からもたたかれた」と実体験も交えながら、モノマネ芸人の悲哀を訴える。
キンタロー。の叫びを聞き、「私にお任せあれ」と現れたのは…
頭取！心ないことを口にする人々に「出向を命ずる」。キンタロー。本人も「お葬式でかけたいくらいの超大作です」と自信あり。
大トリは、劇団ひとり。マジ歌シンガーとなって19年、おじさんになり、色々ガタがきている中で「もう一度皆から愛される存在になりたい」との思いから…
「猫になった」という。
猫になった劇団ひとりにうながされ、審査員は猫の匂いを嗅ぐ「猫吸い」をやってみるが…とんでもなく臭い！昨年バズった、キュウリを蛇と間違って驚く猫の動画も再現してみるが…！？
猫のマジ歌は、ある悩みを抱えた自分にエールを送る「ニャンピオン」。猫だと思ったら、その正体は…！？
この他、角田晃広（東京03）は、18年ぶりに一人で参加。足でループステーションを操作し、SNSで失敗しない方法を歌う「ソーシャルネットワーク」を熱唱。途中でツッコミを入れた審査員・飯塚悟志（東京03）のフレーズも取り入れ、生で名曲完成！
秋山竜次（ロバート）は、おなじみのメンバーと“L.A.コブラV3”として登場。アクセサリーや衣装にも「V」を取り入れ、「V」にかける熱い想いを歌ったという「V DREAME」を披露する。「V」の意味とは「Victory」ではなく…「VIO」の「V」！？
バカリズムの新曲は、大人になってもわからないことを歌にした「いつかわかるその日まで」。また、2027年のNHKの朝ドラ（連続テレビ小説）の脚本を手掛けるバカリズムに、MC＆審査員が「このセリフ入れてほしい」とアピール。設楽や矢作らの案は「即採用」だが、芸人以外に厳しいバカリズムは、松村と中丸には「それは使わない。ドラマなめんな！」。
上京し東京でも大活躍のマユリカは、3歳からの幼馴染コンビの現在の関係性を歌う「離れられない」。東京をエンジョイする中谷に、東京の番組スタッフに、阪本が物申す！一方、中谷は東京愛を歌い…コンビ関係どうなる！？
“ダサロック”の金字塔、後藤輝基（フットボールアワー）は、初めて“和”の要素を取り入れ、“地獄”をテーマに国宝級のロックをぶち込む。3ヵ月練習したという後藤の地獄ロック「Cry Baby」とは！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
