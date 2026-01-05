¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¦¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Î·ÀÌó²ò¾Ã¡¡·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿àÈá·àá¡¡¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ø¤Î¸«ÄÌ¤·¤Î´Å¤µ¡¡²Æ¾ì¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Çµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¡Ä¡ÚÃ´Åöµ¼Ô¤ÎÌÜ¡Û
¡¡àÈá·àá¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¶âÌÀµ±»á¤¬Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºòÇ¯Ëö¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢·ÀÌó²ò¾Ã¤Ë¡£¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÂ³¤¯2ÅÙÌÜ¤Î»öÂÖ¤Ï¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤Î´Å¤µ¤¬¾·¤¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯12·î¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï°ìÉô¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Îµ¿Ìä¤ò²¡¤·ÀÚ¤ë·Á¤Ç¶â»á¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡£¹¹À¸¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¿·ÂÎÀ©¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£Ä»À´¤Ç¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÈ¯³Ð¤«¤éºòÇ¯¤Ç4Ç¯¡£·ë²ÌÏÀ¤À¤¬¡¢¹ß³Ê½èÊ¬¤«¤éÌó2Ç¯¤ÇJFA¤¬Ç§¤á¤¿Sµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹ºÆ¼èÆÀ¤â´Þ¤á¡¢È½ÃÇ¤Ï»þ´ü¾°Áá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï20Ç¯¤ËÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤òÁë¸ý¤È¤·¤¿³°ÉôÄÌÊóÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌøÅÄ¿ÌÀ¶¯²½ÉôÄ¹¤â¶â»á¤ÈÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤òÃ´¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î±ß³ê²½¤ËÅØ¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢5Ï¢ÇÔ¤ÇÀ®ÀÓ¤¬°²½¤·¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¶â»á¤ÎÈ¯¸À¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Î·ÀÌó¹¹¿·»þ¤â¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò´Þ¤ó¤À»ö°Æ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¬¡ÖÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢²þÁ±¤·¤Æ¤¤¿¡×¡Ê»³¸ý¶ÑÉû¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÂ³Åê¤ò·è¤á¤¿¡£¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥ó»ÏÆ°Æü¤ÎÂÎÀ©ÊÑ¹¹¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î»öÂÖ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢J3¹âÃÎ¤ÇÁª¼ê¤é¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Îµ¿¤¤¤ÇÅö»þ¤Î´ÆÆÄ¤¬¼°Õ¤ò¼¨¤·¡¢J1Ä®ÅÄ¤Î¥¯¥é¥Ö¤È´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ØÆ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤±¤óÀÕ½èÊ¬¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤Ï°ìÁØ¸·¤·¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÍ¸¶¿¿Ìé»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ï24Ç¯¤Þ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø»á¤Î»þÂå¤«¤éºßÀÒ¤·¡¢Áª¼ê¤È¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤âÁª¼ê¤ò»×¤¤¡¢Áª¼ê¤È¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ï¢ÇÔ¤ò5¤Ç»ß¤á¤¿10·î4Æü¤Î²£ÉÍFCÀï¸å¤Ë¤ÏÎÞ¤â¸«¤»¤¿¡£¿·»Ø´ø´±¤ò¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤ò·×¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë