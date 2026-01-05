◆全国高校ラグビー大会 準決勝 東福岡19―38京都成章（5日、花園ラグビー場）

2大会ぶりの決勝進出を目指した東福岡だが、昨春の全国選抜大会準決勝で敗れた京都成章への雪辱はならなかった。花園での通算勝利も99勝止まり。メモリアル勝利は持ち越された。

前半の終盤に1トライを返して7点差で折り返したが、後半は相手にサインプレーを自在に決められ、翻弄（ほんろう）された。後半だけで4トライを奪われ、須藤蔣一主将（3年）は「相手のプレッシャーが強くてミスが出て、そこを突かれた。相手のポジショニングが速く、攻守を切り替えられなかった」と後半を振り返る。「こうやったら負けるという典型的な試合。完敗だった」と藤田雄一郎監督は力の差を認めるしかなかった。

3大会連続決勝進出を目指しながら準々決勝で敗れた先輩の無念を引き継ぎ「優勝旗奪回」を掲げてスタートした。みんなで決めたスローガンは「燎（かがりび）」。須藤は「かがり火は常に燃え続けるので」と説明する。消えることのない勝利への思い、炎のように全員でつながるアタックなどへの思いが込められた。だが予想を超えた大敗に須藤は「1年間やったことが出し切れなかった」と悔やんだ。

「もっと貪欲に強くならないと花園は許してくれない。すべてで完璧に近くならないと上にいけない」。藤田監督は聖地の厳しさを痛感する。花園100勝、そして8度目の優勝への思いは後輩たちの胸の中で燃え続ける。（前田泰子）