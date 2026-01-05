フジテレビ「新ドラマ人気番組対抗クイズドレミファドン昭和平成令和の名曲！５０周年の祭典ＳＰ」が５日、放送され、中山秀征がＭＣを、橋本環奈が特別ＭＣを務めた。

番組がスタートした１９７６年から２０２５年までの名曲の中から、歌い継がれてきた「カラオケ人気ランキング」を年代別に出題した今回の「ドレミファドン」。きゃりーぱみゅぱみゅの「つけまつける」では、「火９『東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係』チーム」として福士蒼汰、吉川愛とともに出演した正名僕蔵（５５）が勢いよくピンポ〜ン！。スタジオでは一斉に「ええ〜っ？！」と驚きの声があがり、正名は「もらっちゃっていいですか？」とにんまり。中山が「もっとも離れたとこですよ」とツッコミを入れたが、スラスラとキュートに歌い上げた。

あまりに意外な人物の正解に「かわいい〜！」などとスタジオは騒然。中山が「正名さん、なんで歌えるんですか？」と聞くと、笑顔で「よく聞いてました！」と答え、さらに驚かせていた。

正名は「ショムニ」や「ＨＥＲＯ」などで知られ、コミカルな役柄からエキセントリックな役まで演じ分ける名脇役。